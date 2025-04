Alla scoperta di Carlita, l’EDM made in Turchia ma con sangue italiano

Lei si chiama Carla Frayman, im arte Carlita ed è il nome nuovo della EDM made in Turchia, anche se il suo sangue è italiano ed in Italia viene spesso. La sua musica elettronica si fonde col pop e oggi è una delle firme più interessanti del genre, con una serie di collaborazioni di livello.

Il suo primo lavoro completo dal titolo “Sentimental” è uscito solo nel 2024, ma fa già ballare da tempo le dancefloor di tutta Europa. Lo farà anche il prossimo agosto sul palco dello Sziget Festival, dove farà parte di una delle line up. “Time” è uno degli ultimi singoli ma il suo maggior successo è “Zorro”, che ha raggiunto i 7 milioni di streaming su Spotify (lo potete sentire qui sotto). l’EDM è il suo mondo, eppure Carlita è una musicista che viene dal classico: suona pianoforte, basso e violoncello, ma anche la chitarra e la batteria: è passata da band rock ed ha studiato marketing, informatica e industria musicale. Alla fine però la sua ita è dietro una console.

Ma non si pente di tutto il resto:

Tutto quello che ho fatto nella mia vita, quando guardo indietro tutto ciò che ho fatto ha senso. Tutte le cose sono connesse fra loro

La sua musica è già arrivata anche su altri palchi di livello come la New York fashion Week, al Coachella e in diversi festival importanti in Europa e nei Caraibi. Caratteristica del suo sound è l’utilizzo delle sue conoscenze di musica classica per conferire alle produzioni un blend particolare, che non si trova in altri brani EDM. E certamente tiene alto anche un Paese che negli ultimi anni ha lanciato anche diversi altri dj di livello, su tutti Burak Yeter, ma non solo.

