Primo Maggio 2025: il cast al completo del Concertone di Roma

Il tradizionale Concertone del Primo Maggio di Roma è alle porte. È andata in scena oggi la conferenza stampa di presentazione in Rai, alla Sala A di Via Asiago 10, in cui Massimo Bonelli, il direttore artistico, insieme ai quattro conduttori, ha annunciato il cast al completo.

Come di consueto, prima della lunga diretta televisiva, avrà luogo un’apertura (la cui conduzione è affidata a Giulia Nannini e Julian Borghesan) in cui si esibiranno Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i 3 vincitori del contest 1MNEXT Cordio, Dinìche e Fellow.

La diretta, che andrà in onda dalle 15:15 su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, avrà la conduzione di Noemi, Ermal Meta e BigMama con la partecipazione del prof. Vincenzo Schettini. Di seguito il cast artistico al completo, in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

i Benvegnù

Il Mago del Gelato

I Patagarri

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo con special guests

The Kolors

Tredici Pietro

Si aggiungono dunque due nomi eurovisivi alla lista, con l’arrivo di Achille Lauro e Senhit (ambassador di San Marino e del San Marino Song Contest, spokesperson del Titano alla prossima edizione dell’Eurovision e due volte rappresentante sammarinese sul palco del concorso), non ironicamente entrambi legati al Titano. Oltre a loro ricordiamo Lucio Corsi, Gabry Ponte e, tra i conduttori, Ermal Meta (e per certi versi anche BigMama, presidente di giuria lo scorso anno e voce in Rai a Basilea, come gli Eugenio in Via di Gioia, in giuria nel 2022).

Le voci che accompagneranno il pubblico del Concertone sulle frequenze di Rai Radio 2 sono quelle di Giulia Nannini e Julian Borghesan nell’anteprima, Silvia Boschero nella prima parte dalle 16 alle 19 e nella seconda parte, dalle 20, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. In radio, anche in visual, andrà in onda anche il DJ set di Ema Stokholma, alle 19, che farà da “intervallo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...