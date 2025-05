Verso l’Eurovision 2025: le nostre pagelle alle canzoni della prima semifinale

1 🇮🇸 Væb- Roa: Oltre ad essere assolutamente identica ad un pezzo israeliano di qualche anno fa è un brano pensato esclusivamente per TikTok. Ha vinto una selezione debole e dopo l’ultimo posto in semifinale dello scorso anno, si continua a scavare. Sono in una semifinale complessa, ma il televoto ha già dimostrato che questa roba, purtroppo, funziona. ARIDATECE DAÐI FREYR

VOTO: 2

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:🔵

2 🇵🇱 Justyna Steczkowska- Gaja: Coi suoi 53 anni e la prima partecipazione trent’anni fa, è la zia degli artisti in concorso. Lei è una che sa come si tiene il palco perchè in Polonia è una star non da ora ed è intonata come una spada, eppure il brano è passato praticamente inosservato. Se in semifinale ci fossero ancora le giurie, premierebbero una così. Ma purtroppo per lei c’è solo il televoto. IN SALITA

VOTO: 6

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:🔵

3 🇸🇮 Klemen- How much time do we have left: Spiazza sopratutto chi conosce Slakonja, che è un comico e un performer alla Fiorello. Ma si si va a leggere la storia personale dell’artista, allora il testo del brano è un macigno, perchè parla del tempo che gli resta con la moglie, alle prese per molti anni con un brutto tumore. Intenso, fortissimo. Alle giurie piacerà senz’altro, ma da artista consumato sa come conquistare anche il pubblico. Mi stupirei se non superasse la semifinale. UNDERDOG

VOTO: 8

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:🔵🔵

4 🇪🇪 Tommy Cash- Espresso Macchiato: Talmente brutta da fare il giro e diventare bellissima. E la sua performance diventa il valore aggiunto. Una sua vittoria sarebbe forse il fondo del barile per l’Eurovision dominato del televoto, eppure se vincesse non ruberebbe nulla, visto che è da mesi in testa alle classifiche. Il fatto che tutti la stiamo già ballando e cantando dovunque – e sarà così anche a Basilea – fa capire quanto l’operazione sia riuscita. VOLPINO

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:🔵🔵🔵🔵

F 🇪🇦 Melody- Esa diva: Un pezzo finto spagnolo, scritto da svedesi e peggiorato ulteriormente nel revamp che lo ha trasformato in un prodotto da club di basso di livello. La domanda è perchè? Il pubblico europeo, per fortuna, non è quello del Benidorm Fest e le farà fare la finale che merita. Ai limiti dell’inascoltabile. ALMENO ZORRA SI CANTAVA

VOTO: 3

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔴 (forse persino zero)

5 🇺🇦 Ziferblat- Bird of pray: La peggior proposta ucraina degli ultimi anni, nonostante il livello sia comunque più che dignitoso e un testo importante. Saranno probabilmente il termometro di quanto l’effetto-guerra possa ancora condizionare. Della qualificazione non stiamo nemmeno a discutere ma certo se il metro di paragone sono le ultime tre entries, non c’è partita. TROPPO IN SOUPLESSE.

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:🔵🔵

6 🇸🇪 Kaj- Bara Bada Bastu: In testa a quasi tutte le classifiche dei bookmakers, i tre performer finlandesi in effetti hanno un brano irresistibile, che entra nelle orecchie in due secondi. Scontato il pienone al televoto, il resto dipenderà dal tipo di performance che metteranno in scena: quella del Melodifestivalen non convinceva del tutto. Candidatissimi a finire nelle radio di tutta Europa e sbancare le charts. LA SVEZIA CHE NON TI ASPETTI (non a caso sono finlandesi…)

VOTO: 9

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵🔵🔵🔵🔵

7 🇵🇹 NAPA- Deslocado: Il Portogallo ci ha abituato ormai da qualche anno alle produzioni raffinate e di grande livello e questo pezzo non fa eccezione. La band indie che ha vinto a sorpresa il Festival da Cançāo con questo brano sul distacco dalla terra di origine che è quanto di più lontano possibile da un pezzo eurovisivo e fatica ad entrare in testa a chi lo ascolta per la prima volta. Premio al coraggio sicuramente, perchè senza più le giurie in semifinale, dovranno puntare molto sull’effetto rottura rispetto al resto. QUALITA’

VOTO: 8

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵

8 🇳🇴 Kyle Alessandro – Lighter: All’esatto opposto di quanto scritto per il Portogallo, qui abbiamo invece un pezzo eurovisivo all’ennesima potenza. Eppure, per quanto sia tutto estremamente generico, l’operazione funziona perchè il ritornello è un banger che entra diretto nelle orecchie per non uscire nemmeno a cannonate. Il classico brano destinato a far bene al televoto (e vota anche la Spagna, terra del padre), per le giurie farà la differenza la performance. Il fondo classifica dello scorso anno dovrebbe essere evitato, ma non di molto. SAFETY ZONE

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵

9 🇧🇪 Red Sebastian- Strobe Lights: Fatico a capire l’hype dietro questo pezzo che ha vinto immeritatatamente una selezione belga dove era la peggior canzone in concorso. UN EDM pasticciato, anche ben eseguito ma nel complesso generico e senza guizzi. Da quando la tv di lingua fiamminga è tornata ad organizzare le selezioni il livello si è abbassato. Solo che Red Sebastian non è Gustaph (che lo produce ed era in giuria…). CAOS

VOTO: 5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵

F 🇮🇹 Lucio Corsi- Volevo essere un duro: Come giustamente ha detto l’altro Corsi, quello che commenterà l’Eurovision per la Rai, l’Italia andrà a portare la sua canzone, a prescindere dal risultato. Sicuramente un brano diverso rispetto al solito, ma il cantautore toscano saprà farsi valere. Da parte nostra come sempre, solo tifo

VOTO: FORZA LUCIO

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: FINGERS CROSSED

10 🇦🇿 Mamagama- Run with U: Gli azeri ormai da qualche anno hanno finalmente deciso di scommettere sulle loro autentiche produzioni e questo va a loro merito. La proposta stavolta appare solida e supportata anche da una timbrica vocale interessante, anche se non originale. Echi del pop americano dei primi anni zero. Basterà per ritrovare la finale? ROULETTE

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵

11 🇸🇲 Gabry Ponte- Tutta l’Italia: Chi ci segue sa qual è il giudizio che abbiamo su questa proposta. Resta da capire quanto funzionerà fuori dall’Italia, ma gli amici di San Marino si meriterebbero comunque la qualificazione.

VOTO: FORZA GABRY

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: FINGERS CROSSED AGAIN

12 🇦🇱 Shkodra Elektronike – Zjerm: Da quando seguo l’Eurovision professionalmente, credo di aver dato poche volte – forse una sola – il massimo voto. Ma questa proposta lo merita. Una straordinaria fusione di sonorità tradizionali, dialetto ed elettronica. Si vede la solida esperienza sui palchi dei due componenti, gente che fa musica vera e con carriere solide. In un festival del televoto, è una delle pochissime proposte che potrebbe fare il pieno con le giurie e il voto della diaspora potrebbe spingerli altissimi. Ci fosse una giustizia corrererebbe per vincere. ALIENI

VOTO: 10

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵🔵🔵

13 🇳🇱 Claude- C’est la vie: Il giovane rifugiato congolese conferma le aspettative dopo i successi in patria, con un brano che entra subito nelle orecchie ed è destinato a diventare un tormentone. Il testo è piuttosto elementare, ma all’Eurovision questo spesso è un dettaglio e sicuramente nel contesto di questa proposta è pensato per non dare troppo fastidio alla melodia, vero punto di forza. Dovrebbero esserci pochi dubbi sulla qualificazione, poi arriverà lo scoglio delle giurie.

VOTO: 8

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵🔵

14 🇭🇷 Marko Bosnjak- Poison Cake: La sbornia del secondo posto dello scorso anno, cui peraltro non ha corrisposto alcun successo discografico, non è ancora stata smaltita. La proposta della Croazia è appena sufficiente e soltanto per l’arrangiamento ben curato e per il dubstep. Peccato perchè avrebbe potuto fare da boost anche per il ritorno della Bosnia, terra di origine dell’artista. Non vale sicuramente le proposte croate recenti, ma in una semifinale debole potrebbe farcela. COMPITINO

VOTO: 6

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵

F 🇨🇭 Zoë Më – Voyage: Una delle quattro-cinque migliori proposte di questa edizione. Delicata e francese nella costruzione, molto ben cantata. La Svizzera può permettersi di scommettere sulla qualità, visto che non deve passare dalle giurie. Il fatto che la fanbase apprezzi la proposta maltese e disprezzi questa, la dice lunga. Non corre per vincere, ma farà gara di testa. UNDERDOG

VOTO: 9

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔴🔴🔴

15 🇨🇾 Theo Evan- Shh Forse la peggior proposta cipriota degli ultimi 10 anni, generica fra le generiche come solo la premiata ditta Kontopoulos riesce a realizzare: c’è dentro un mix di tutto quello che è stato già proposto da chiunque in tempi recenti, shakerato a caso. Può qualificarsi solo se Theo Evan porta sul palco una performance ai livelli di Silia Kapsis.

VOTO: 4.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: 🔵🔵

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔵

Mi piace: Mi piace Caricamento...