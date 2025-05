Verso l’Eurovision 2025: le nostre pagelle alle canzoni della seconda semifinale

1 🇦🇺 Go-Jo- Milkshake man: Dopo la delusione dell’anno scorso, l’Australia tenta con una proposta alternativa, sicuramente moderna e radiofonica. Si ascolta con piacere, ma è un brano che ruota molto, se non tutto attorno al ritornello. Il posizionamento in apertura di serata non l’aiuta, anche se lui è apparso in qui molto convincente. IN SALITA

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

2 🇲🇪 Nina Žižić- Dobrodosli: Il ritorno del Montenegro si conferma purtroppo in linea con le precedenti entries: poco efficace. La qualità artistica è migliore, si sente sopratutto l’esperienza di una artista navigata come Nina Žižić, che dà spessore alla performance. Le manca però lo spunto per restare in testa, soprattutto visto che il pezzo è eseguito in montenegrino, una lingua che mancava da parecchio. Personalmente apprezzo il coraggio, il televoto sono meno convinto. Basterà la presenza serba per un posto in finale? SCALATA

VOTO: 6

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: (diremmo zero)

3 🇮🇪 Emmy -Laika Party: Cresce con gli ascolti, che è un bene in prospettiva ma chi lo sa per la semifinale dove c’è anche l’ascoltatore casuale. Si apprezza la storia raccontata nel testo, la celebre cagnetta Laika lanciata nello spazio dalla navetta sovietica Sputnik, meno il brano nel suo complesso il cui hook ricorda almeno altre cinque-sei canzoni. Ultrapop generico, di quelli che passavano in radio a metà degli anni 90. Gradevole, ma resta un mistero sul perchè un Paese come l’Irlanda debba farsi rappresentare da un pezzo scartato in Norvegia. VINTAGE

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

4 🇱🇻 Tautumeitas- Bur man laimi: Chi scrive è un sostenitore di proposte come queste, che alzano senza discussioni il livello di un concorso pop come l’Eurovision. Il problema è che senza le giurie in semifinale, il destino di cose del genere è praticamente segnato. Detto questo, a penalizzare il giudizio generale è l’ossessivo esercizio di stile attorno al quale ruota il pezzo. COMPLESSO

VOTO: 6

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

5 🇦🇲 Parg-Survivor: Un rock polveroso e generico, che non rende giustizia alla produzione musicale del Paese e ricorda tantissime altre cose di una ventina di anni fa. Funziona il ritornello, tutto il resto molto meno. Servirà una prova importante a livello coreografico. Rispetto allo scorso anno, decine di passi indietro. DEBOLE

VOTO: 5.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

6 🇦🇹 JJ- Wasted love Non capisco sinceramente l’hype attorno a questo pezzo, che è addirittura in testa alle classifiche dei bookmakers per la vittoria. Non c’è alcun dubbio che il controtenore canti bene, ma il brano è vecchio, polveroso e senza alcun futuro al di fuori del concorso. A tratti sembra di sentire “La voix” di Malena Ernman (Eurovision 2009) L’effetto Nemo poi è evidente, anche per la combinazione di più stili musicali nel finale.ESERCIZIO DI STILE

VOTO: 4

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

F 🇬🇧 Remember Monday – What the hell just happened: Alla BBC piace giocare a rischiatutto. Le tre ragazze sono – per distacco – le migliori interpreti in concorso. Anche nei live precedenti all’Eurovision hanno dimostrato la loro grandissima solidità vocale: bella timbrica, perfettamente armonizzate (cantare all’unisono non è facile), intonate come spade. Il problema è che il loro brano- che pure si ascolta volentieri – è un patchwork di tre canzoni incollate insieme che non decolla mai. Può arrivare in top 10, ma anche ventiquattresima. ROULETTE

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔴

7 🇬🇷 Klavdia-Asteromata Si resta sulla qualità altissima per la Grecia, ma a differenza di “Zari”, questo pezzo è molto meno immediato e in più il posizionamento dietro una favorita dei fan la schiaccia. Il testo è molto bello e profondo, anche se sta già facendo discutere per i riferimenti al genocidio dei greci del Ponto contestato dagli azeri e dai turcofoni. Farà molta differenza la messa in scena. Al televoto non sarà facile. SCALATA

VOTO: 6.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

8 🇱🇹 Katarsis- Tavo Akys: Personalmente apprezzo la deriva verso le produzioni indipendenti e meno immediate, a patto però che siano costruite bene. Non è il caso di questo pezzo indie rock anni 90 che non decolla mai e nel quale la voce del frontman si perde. L’unico brano veramente spacciato della semifinale. A PICCO

VOTO: 5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: (diremmo zero)

10 🇲🇹 Miriana Conte-Serving: Una produzione eurovisiva generica di serie B spinta all’ennesima potenza dalla polemica sul gioco di parole con allusione sessuale che giustamente EBU – su indicazione della BBC – ha cassato e che invece la tv maltese ha negato sapendo di mentire. Fanwank senza alcun futuro fuori dal concorso e anche dentro non è che tutta la fanbase apprezzi l’esibizione al limite del volgare di questa wannabe Lizzo senza le potenzialità vocali dell’artista statunitense. Se va in finale, le giurie la spazzeranno via senza pietà. FONDO DEL BARILE

VOTO: 4

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE: da a

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

10 🇬🇪 Mariam Shengelia- Freedom: Classico clichè eurovisivo dell’Est Europa, per giunta senza picchi. che riporta di colpo al punto di partenza il livello delle proposte georgiane. Già lei non è proprio simpaticissima ai fan perchè non è ben chiaro se supporti l’invasione russa dell’Ucraina o meno, in più per la Georgia in sè è non è un bel momento. In generale, è la proposta ideale per stare lontano anche dalla sola possibilità di sfiorare la vittoria, visto che a dicembre ospiteranno lo Junior Eurovision. Tuttavia potrebbe piacere ad un certo target di fan che ama le proposte rassicuranti.

VOTO: 4.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

F 🇫🇷 Louane- Maman: Siamo su livelli altissimi eppure – per quanto può sembrare incredibile – non è per niente la migliore produzione di Louane in carriera. La Francia gioca per vincere e dopo aver sfiorato una vittoria che avrebbe ampiamente meritato con Slimane può arrivarci con un brano che in un’edizione così debole spicca facilmente. C’è soprattutto grande attesa per scoprire come sarà costruita la perfomance, ma non c’è dubbio che – se canta con la stessa precisione vocale mostrata sin qui – le giurie si strapperanno comunque i capelli. Se si piazza fra le prime cinque al televoto, è fatta. WINNER FEELING

VOTO: 8.5

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔴🔴🔴🔴🔴

11 🇩🇰 Sissal- Hallucination: Per l’ennesima volta, la Danimarca perde l’occasione di proporre uno spaccato del suo ottimo pop per affidarsi ad una proposta leggera come carta velina e perfettamente omologata al livello medio basso di questa edizione. Tuttavia in questa semifinale è l’unica vera proposta dance, genere che ha uno zoccolo duro di appassionati anche fra i fan dell’Eurovision. Resta sempre un brutto pezzo (c’è dance e dance, questo è solo tunz tunz), ma potrebbe farcela. IN MEDIOCRITAS STAT VIRTUS

VOTO: 5.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

12 🇨🇿 AdonX – Kiss Kiss Goodbye: L’artista slovacco ha una proposta dal sapore vintage che lui condisce con la sua voce scura e avvolgente e che nel finale diventa un brano dance EDM. Sicuramente una proposta diversa, in grado di far breccia anche fra le giurie. Lo scoglio vero sarà un televoto che tende a premiare proposte più immediate, ma l’interessante costruzione armonica di questo pezzo merita un posto in finale.

VOTO: 7.

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

13 🇱🇺 Laura Thorn- La poupée monte le son: Laura Thorn ha tutti i pregi e i difetti delle insegnanti di canto che vogliono fare le cantanti, vale a dire fa le cose a modo, è intonata come una spada, ma emoziona come un frigorifero. Il pezzo però funziona parecchio: la tematica è doppiamente furba perchè celebra i 60 anni dalla vittoria e allo stesso tempo ne attualizza il testo senza banalizzare il tema dell’empowerment femminile. In più il ritornello entra nelle orecchie in dieci secondi netti. Pacchetto completo per arrivare quindicesimi in finale. SAFETY ZONE

VOTO: 8.5

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

14 🇮🇱 Yuval Raphael- New day will rise: Poco altro da dire se non che Israele punta di nuovo ai pieni alti. Il pezzo è nettamente più debole rispetto a “Hurricane”, che senza tutto il contesto avrebbe probabilmente vinto a mani basse. E anche l’artista sembra meno convincente, ma su questo dovremo aspettare Basilea per il primo live perchè lei sta saltando tutti i pre-parties, sempre per motivi di sicurezza. Tuttavia sarà sola sul palco, per cui ci si attende una prova fortemente emozionale. Al televoto farà prevedibilmente sfracelli, sono meno convinto sulle giurie. Naturalmente della qualificazione non stiamo nemmeno a discutere. OUTSIDER

VOTO: 8

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: (nessuno manderà il concorso a Tel Aviv, adesso)

F 🇩🇪 Abor & Tynna – Baller: Il grandissimo punto interrogativo dell’Eurovision 2025. “Baller” è una delle pochissime proposte realmente aderenti al mainstream musicale in questa edizione e la loro produzione è fra le poche futuribili. Tuttavia lei ha cantato sin qui malissimo, si dice per colpa di una laringite che la affligge dalla finale nazionale. Visto che lui suona – e quindi fa solo presenza – il piazzamento dipenderà dalla sua prova vocale. Potenziale da top 10, ma il burrone è dietro l’angolo. SCOMMESSA

VOTO: 7.5

POSSIBILITA’ DI VITTORIA: 🔴

15 🇷🇸 Princ- Mila: Le sonorità balcaniche classiche mancavano da un po’ all’Eurovision e questo potrebbe essere il boost per una produzione inferiore alla media delle proposte della Serbia. Dopo due anni di sperimentazione rischiosa ma che tutto sommato ha funzionato, la Serbia torna alla tradizione e per quanto detto sopra, dovrebbe essere sufficiente per qualificarsi. Cantare vicinissimo alle votazioni poi è un aiuto importante: COMPITINO NOSTALGICO

VOTO: 7

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

16 🇫🇮 Erika Vikman- Ich Komme: Come Malta, siamo di fronte ad una performance che non lascia spazio ad immaginazione – lei che canta seduta su un asta un pezzo che si intitola Ich Komme – ma la differenza, oltrechè nella produzione generale del brano, nel complesso un onesto pop che si ascolta anche con piacere, è che qui è tutto esplicito e dichiarato, dalla prima riga del testo a quello che si vede sul palco. Questo rende tollerabile anche l’eccesso. Dovrebbe approdare in finale in carrozza, il resto dipenderà da cosa vedremo. QUEEN IS COMING

VOTO: 6

POSSIBILITA’ DI QUALIFICAZIONE:

POSSIBILITA’ DI VITTORIA:

