Musicultura 2025: ecco gli 8 vincitori. Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico al timone

Entra nel vivo la fase finale di Musicultura 2025, la XXXVI edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore. Carolina Di Domenico, alla sua terza edizione, affiancata da Fabrizio Biggio, per la prima volta sul palco dello Sferisterio di Macerata, saranno al timone delle serate finali, in programma il 20 e 21 giugno.

La trasmissione andrà in onda in differita su Rai 2 e Rai Italia il 15 luglio, con le due serate “condensate” in una, con la regia di Duccio Forzano, e in diretta su Rai Radio 1 con il commento di Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola.

Nel corso della conferenza stampa, andata in scena oggi nella Sala A di Via Asiago, il direttore artistico Ezio Nannipieri ha annunciato gli 8 vincitori che si contenderanno la vittoria finale e il premio Banca Macerata dal valore di 20mila euro:

Abat-jour (Rieti) – Oblio

Frammenti (Treviso) – La pace

Ibisco (Bologna) – Languore

Silvia Lovicario (Nuoro) – Notte

Elena Mil (Monza) – La ballata dell’inferno

Me, July (Benevento) – Mundi

Moonari (Roma) – Funamboli

Alessandra Nazzaro (Napoli) – Ouverture

Ringrazio queste ragazze e questi ragazzi, in tempi di canzoni rimasticate e di artisti scaltri ci danno una lezione di pulizia emotiva ed espressiva. – Ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri – Il senso di Musicultura sta nell’essere al loro servizio, nel cercare di sostenerne l’immaginazione, la passione e, per quanto possibile, le economie

Questa sera, nella Sala A di Via Asiago, avrà luogo il concerto dei vincitori, che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 1 e RaiPlay con la conduzione di Duccio Pasqua e John Vignola. Questo sarà dunque il primo passo verso le due serate finali di Musicultura 2025 che vedranno esibirsi, come ospiti, Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Tricarico e Valerio Lundini.

L’appuntamento è dunque per le serate del 20 e 21 giugno, dallo Sferisterio di Macerata, per le serate finali di Musicultura 2025.

