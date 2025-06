San Marino RTV cresce, cambia logo e canale: “Vorremmo essere ad Eurovision 2026 ma…”

“Ci sono problemi evidenti nel trattamento dei piccoli Stati da parte dell’EBU. Serve maggiore rispetto. Vogliamo esserci, ma con regole più eque”. L’annuncio è di Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV nel corso della conferenza stampa che – tra le altre cose – ha presentato il rebranding dell’emittente nel logo e nei canali.

San Marino dunque ci sarà anche all’Eurovision 2026 ma chiede chiarezza, particolarmente rispetto ad un televoto che non ha soddisfatto le attese. In questo San Marino si è allineato alla protesta montata subito dopo la fine dell’edizione di Basilea, dopo che Israele ha vinto il televoto con largo margine spingendo Yuval Raphael al secondo posto complessivo. Una vittoria, come avevamo spiegato, meritata ma sicuramente favorita dalla forte campagna promozionale attuata dalle istituzioni israeliane attraverso una agenzia governativa.

Così Roberto Sergio:

“Ci sono tante incongruenze, e poca sensibilità: tanti zero e tanti voti esagerati che non si riescono a spiegare e i piccoli stati vengono spesso penalizzati a prescindere dalla proposta- Vero che la musica è soggettiva ma dovrebbe esserci una certa omogeneità: guardiamo Regno Unito e Svizzera, che hanno preso molti voti dalle giurie e zero dal pubblico. Dobbiamo provare a fare un ragionamento comune con le piccole emittenti, per far valore le nostre ragioni. Non vuol dire prendere per forza i voti, perchè se una cosa non piace non piace, ma non bisogna essere penalizzati per forza. La penalizzazione delle giurie verso Gabry Ponte e la sua qualità è inspiegabile”.

Federico Pedini Amati, segretario di stato al turismo e mentore del San Marino Song Contest, aggiunge:

Abbiamo già speriamentato, attraverso i Giochi dei Piccoli Stati, che collaborare fra realtà simili può dare i suoi frutti e noi siamo certi che insieme sapremo far sentire la nostra voce con la EBU. Non accetteremo più che i piccoli stati vengano trattati così. Certamente il San Marino Song Contest è stato un successo di contatti: ha funzionato e funzionerà.

Intanto, nella giornata del 15 Giugno verranno celebrati i 15 anni di partecipazione sammarinese all’Eurovision Song Contest con l’evento “Purple Night”, condotto da Senhit con un evento live al Campo Bruno Reffi. Evento nel quale non è stato coinvolto- e qui c’è una mancanza di delicatezza – il capodelegazione Alessandro Capicchioni.

Le novità dell’emitente

Rebranding del logo, anzi dei due loghi. nelle versioni blu e bianca, con linee pulite e contemporanee, ispirate alla bandiera di San Marino. Il dg Roberto Sergio ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza: “Il blu RAI appartiene a un altro Paese. RTV deve avere una sua identità visiva, che parli della nostra sovranità”.

Un’altra grande novità annunciata riguarda la numerazione unificata del canale: dal 16 giugno, San Marino RTV sarà visibile sul canale 550 su tutte le piattaforme – Tivùsat, Sky e digitale terrestre – eliminando la frammentazione precedente. Sergio ha definito il risultato “uno dei passaggi più forti e simbolici” del rilancio:

“Mi imbarazzava dover spiegare i tre canali diversi. Oggi, grazie a un lavoro complesso, abbiamo una numerazione unica. È un miracolo tecnico e istituzionale che ci prendiamo in carico con orgoglio

I canali precedenti, eccetto Sky, rimarranno attivi fino a settembre per permettere una transizione graduale.In parallelo, la trasmissione sarà finalmente disponibile in alta definizione (HD) anche sul digitale terrestre, un upgrade tecnico significativo che migliora l’esperienza degli spettatori. Il dg ha ricordato come ogni passo avanti sia stato reso possibile dalla collaborazione tra le istituzioni sammarinesi e il supporto della Rai, di cui San Marino RTV è consociata. La radio è invece disponibile anche su Raiplay Sound con l’obiettivo di estendere la copertura su frequenza DAB in tutta Italia.

Sul fronte degli studi, il 6 ottobre 2025 ne verrà inaugurato uno molto tecnologico: ledwall retroilluminati, telecamere remotate dotate di intelligenza artificiale, e uno nuovo studio virtuale che consentirà la produzione di format diversi con scenografie dinamiche. Bravi ha anche anticipato il rinnovo dello studio del Telegiornale dopo Natale e, successivamente, della Radio, che diventerà anche visual radio. Ci sarà poi una postazione fissa a Montecitorio.

Insomma, “San Marino RTV è una a realtà che vuole guadagnarsi un posto di rilievo”. per dirla con le parole del caporedattore centrale Silvia Pelliccioni che ha coordinato la conferenza stampa. Rossano Fabbri, segretario di Stato per l’Industria e Presidente di ERAS, ha parlato di “idee chiare e approccio pragmatico”. La sfida del rilancio, sicuramente è stata vinta in pieno. Anche con l’assunzione di nuovi giornalisti attraverso un bando pubblico. E non era scontata vista la situazione di partenza. Il futuro non può che essere roseo.

