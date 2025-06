Cornetto Battiti Live 2025: cosa aspettarci dalla rassegna estiva pugliese su Canale 5

Andrà in onda a luglio su Canale 5 il Cornetto Battiti Live, che per cinque settimane porterà un po’ di musica direttamente da Molfetta sulle frequenze della rete ammiraglia Mediaset. A condurre questa edizione del concerto un tempo itinerante sono stati tre volti di Cologno Monzese: i confermati Ilary Blasi e Alvin a cui si è unito Nicolò De Devitiis. La sigla di questa edizione è “Serenata” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

La registrazione delle serate è durata cinque serate, da mercoledì 18 giugno fino alla domenica 22 appena terminata, e per queste cinque serate la diretta televisiva e radiofonica è stata garantita da Radionorba e Radionorba Television. Lo storico organizzatore dell’evento un tempo itinerante ha chiamato artisti e performer di primissimo ordine e, in virtù della collaborazione con il Biscione, non sono mancati i protagonisti della scuola di Amici.

Oltre al vincitore Daniele Doria, infatti, sono saliti sul palco (la cui scenografia aveva la firma di Marco Calzavara) anche TrigNO, Luk3, Nicolò Filippucci, Antonia Nocca e chiamamifaro. Non sono mancati gli artisti che, per un motivo o per l’altro avevano un legame con l’Eurovision: immancabile infatti il DJ Gabry Ponte, quest’anno portacolori del Titano con “Tutta l’Italia”, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, BigMama, Achille Lauro, Iva Zanicchi, Settembre e Sophie and the Giants.

Tra i momenti degni di nota di questa edizione è bene segnalare una chiamamifaro, impeccabile come sempre, sulle note di “Acqua passata” (dal suo ultimo EP “Lost & Found”) che alla fine dell’esibizione si è fermata vicino al pubblico mentre Ilary Blasi le chiedeva l’origine del suo nome d’arte (e giustamente la regia di Luigi Antonini ha cercato il faro di Molfetta con le telecamere).

Fa sorridere anche una impacciata Sarah Toscano che, nel bel mezzo dell’esecuzione del brano sanremese “Amarcord”, si è spaventata per il fumo bianco sparato sul palco ed è scoppiata in una risata. Per questo motivo la regia l’ha presa in giro facendo partire il fumo in ogni sua apparizione sul palco. Bello da vedere il momento di Sabrina Salerno con le due drag queen sul palco, come sarebbe stato bello vedere gli Eiffel 65 insieme a Gabry Ponte (ma purtroppo non è successo).

Una nota di ironia ce l’ha regalata anche il pubblico, che ha intonato “Un nuovo bacio” con Anna Tatangelo sul palco, dopo che in precedenza l’aveva cantata anche Gigi D’Alessio. Non sappiamo se questo momento sarà incluso nel montaggio finale, di sicuro non saranno inclusi gli interventi degli speaker di Radionorba Claudia Cesaroni e Marco Guacci, che hanno aperto le pause pubblicitarie, o le apparizioni in video degli speaker Luigi Landi, Stefania Sorrentini, Angela Molinari e il ritrovato Cristobal.

Nel corso delle cinque serate si sono alternati i seguenti artisti:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alfa

Alexia

Anna

Anna Tatangelo

Annalisa

Antonia

Aka 7EVEN

Arianna

Baby K

Benji & Fede

BigMama

bnkr44

Boomdabash

Bresh

Capo Plaza

Carl Brave

chiamamifaro

Clara

Coez

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Dani Faiv

Daniele Doria

Eiffel 65

EL MA

Emis Killa

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fabio Rovazzi

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Gabry Ponte

Gaia

Ghali

Gigi D’Alessio

Irama

Irene Grandi

Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny

Joan Thiele

Joshua

LDA

Leo Gassmann

Levante

Lorella Cuccarini

Loredana Bertè

Luchè

Ludwig & Sabrina Salerno

Luk3

Michele Bravi

Mida

MV Killa

Negramaro

Nicolò Filippucci

Ofenbach

Olly

Orietta Berti & FuckYourClique

Paola Iezzi

Petit

Planet Funk

Riki

Rkomi

Rhove

Rocco Hunt

Sayf

Sal Da Vinci

Sangiovanni

Sarah Toscano

Serena Brancale

Settembre

Shablo

Sophie and the Giants

Tananai

The Kolors

Tiromancino

Tony Hadley

Tormento

TrigNO

Venerus

Vida Loca

Willie Peyote

