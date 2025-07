“Midnight sun”, il ritorno di Zara Larsson con un singolo estivo

Sta girando da poco nelle radio “Midnight sun”, il singolo per l’estate 2025 di Zara Larsson che dà anche il titolo al quinto album della cantautrice svedese, in uscita a Settembre.

C’è molto di estivo e ovviamente di svedese in questa produzione che rilancia nel mainstream la ventottenne artista, che ha superato i 10 anni di carriera. Lanciata in tutto il Mondo – Italia compresa – da una serie di singoli molto forti come “Lush life” e “Never forget you”, quest’ultimo insieme a MNEK, oggi Zara Larsson vive una fase discendente della carriera discogtrafica: l’ultimo lavoro è stato solo disco d’oro (a fronte dei 15 dischi di platino coi tre lavori precedenti) e fa molta più fatica a fare breccia fuori dal Nord Europa. Anche se ovviamente la popolarità resta intatta e continua a girare live

Nel corso di questi anni ha comunque messo insieme una serie di collaborazioni di spessore: David Guetta, Bts, Kygo, Tyga. Recentemente ha anche debuttato come attrice nel film svedese “A Part of You”, uscito su Netflix

Mi piace: Mi piace Caricamento...