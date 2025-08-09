Verso l’Eurovision 2026: paesi iscritti, contestazioni, possibili ritorni. A che punto siamo

Manca ormai poco: a fine mese sapremo se sarà Vienna o Innsbruck ad ospitare l’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest, dopo la vittoria sul palco di Basilea di JJ e della sua “Wasted love”. Due opzioni comunque valide. In Tirolo l’Eurovision non è mai arrivato e sicuramente sarebbe una occasione storica per l’Olympiaworld (un complesso sportivo con 8 stadi per altrettanti sport diversi) visto che l’evento celebrerà i 70 anni. Vienna ospiterebbe l’evento per la terza volta dopo il 1967 ed il 2015: punto di contatto la Wiener Hofburg che nel 1967 ospitò l’evento e nel 2025 la cerimonia di apertura dello show invece ospitato alla Wiener Stadthalle.

Le due città sono state invitate a perfezionare i loro concetti e presentare un’offerta finale. Il Direttore Generale dell’Orf Roland Weiβmann è entusiasta:

Con Vienna e Innsbruck abbiamo due opzioni molto interessanti. Fondamentalmente, entrambi offrono le condizioni appropriate per ospitare il più grande evento di intrattenimento televisivo del mondo. Attendiamo con impazienza i prossimi passi e ulteriori scambi nelle prossime settimane.

Michael Kràn, produttore esecutivo dell’Eurovision 2026, ha aggiunto:

Ringrazio i team di progetto di entrambe le città per le loro applicazioni complete e altrettanto creative. Sulla base dei documenti, stiamo avviando negoziati e ci prenderemo il tempo per discutere in dettaglio tutti gli aspetti rilevanti”

La situazione: Paesi in gara, discussioni, opzioni e possibili rientri

I Paesi che hanno confermato la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026 al momento sono 21. Nel dettaglio:

Albania

Austria (paese organizzatore)

Azerbaigian

Cipro

Danimarca

Finlandia

Germania

Grecia,

Israele

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Norvegia

Paesi Bassi

San Marino

Serbia

Spagna

Svezia

Svizzera

Regno Unito.

Caso Israele: lavori in corso

La situazione è in evoluzione. Di Israele si riparlerà ad Ottobre. Le tv paesi aderenti ad EBU sono divise sull’opportunità di far gareggiare Israele la cui emittente però, come più volte ricordato anche dai vertici EBU, non sta violando alcun codice di condotta o valoriale in quanto non è controllata dal Governo e sta dando ampio spazio alle protese anti-Netnayahu: per questo, fra l’altro il primo ministro ha cercato più volte di chiuderla.

Il primo giro di colloqui fra i Paesi è andato a vuoto con le grandi (Italia, Germania) insieme ad Austria, Svizzera, Grecia e Cipro schierate in favore di Israele- e fra l’altro le prime due anche paventando un possibile ritiro in caso di decisione contraria alla partecipazione- e un fronte molto compatto ma composto in gran parte da piccoli paesi (a parte la Spagna, Islanda, Slovenia, Belgio, Irlanda) contro la partecipazione. Si tratta in gran parte di coloro che protestano da due edizioni. EBU ha preso tempo, demandando ogni decisione all’autunno, agli sviluppi della guerra. e ha dato il via a colloqui singoli

Nell’anno del 70. anniversario di Eurovision l’obiettivo di EBU è includere più Paesi possibile e non escludere e come più volte sottolineato, difficilmente EBU prenderà decisioni drastiche ed in solitario rispetto ad altri organismi “politici” (federazioni, contesti internazionali). Una delle opzioni possibili, forse la più realistica nel caso in cui la situazione dovesse precipitare o dovesse formarsi una forte maggioranza contro Israele è lo stop per un anno. Certo però che viene in mente come nulla sia stato fatto a fronte dei 100.000 sfollati con 30.000 morti nel conflitto armeno-azero.

Nuovi ingressi, discussioni e rinunce

Obiettivo 44 Paesi. Per l’edizione dei 70 anni, EBU ha messo nel mirino il record dei Paesi partecipanti. Traguardo lontano al momento, visto che negli ultimi anni fra partecipazioni cancellate, paesi banditi e rinunce, non si è andati oltre i 37. Più realistico, al momento l’obiettivo della cifra tonda, per esempio col recupero di Romania e Moldavia. TVR è stata invitata ad un songwriting camp organizzato da autori rumeni. Lo sfogo dell’emittente contro il sistema musicale nazionale, accusato solo di “succhiare soldi” senza offrire le proposte migliori per l’Eurovision ha lasciato il segno, ma TVR manca da due anni e da quelle parti il concorso ha tanti fan.

TVM, ritiratasi clamorosamente in corsa, a finale nazionale avviata, fece chiaramente capire il problema, senza troppi giri di parole: mettete sul piatto soldi e proposte convincenti o andiamo a fare figure meschine. Difficile che possa andare in scena un’altra edizione senza l’area danubiana, vista anche la perdurante – e per il momento senza alternative – assenza di Bulgaria e Slovacchia (con la seconda più avanti della prima per un possibile ritorno, che comunque sicuramente non sarà nel 2026).

Il quarantesimo slot dovrebbe essere quello di Monaco. La famiglia reale ha da poco riformato il sistema radio tv, fondando una nuova tv tutta monegasca e pubblica dopo che TMC è finita risucchiata nel vortice dell’editore privato francese Bouygues, diventando di fatto la filiale monegasca di TF1. Ci sono già a budget 100.000 euro per l’Eurovision: il debutto è saltato nel 2024 perchè TV Monaco e Monaco Info, i due differenti canali tv controllati dalla famiglia reale – quindi dallo Stato – si fonderanno in una sola nuova realtà il 1 settembre. Sarà questa, finanziata co una partnership pubblico-privato, probabilmente, a partecipare all’Eurovision. Monaco manca dal 2006. Non resta che attendere.

Restano in ballo due caselle. Una è quella del Kazakistan. Khabar Agency è membro associato EBU (come l’australiana SBS) e per diversi anni ha partecipato come invitata allo Junior Eurovision. Si lavora al suo debutto all’Eurovision dei grandi, da sempre il vero obiettivo della tv. Sarebbe un bel colpo, ma chissà che diranno coloro che si oppongono ad Israele di un Paese non esattamente democratico e sicuramente filorusso.

L’altra casella è quella della Macedonia del Nord. La tv di Skopje manca da Torino 2022: Nel 2024 sono stati allocati dei fondi per l’Eurovision ma il ritorno non si è concretizzato. EBU ha bisogno di puntellare quella zona in un momento in cui manca anche la Bosnia Erzegovina (la cui tv federale è stata spedita ad un passo dal collasso dall’entità serbo-bosniaca che le ha sottratto i fondi, che pera però dovrà restitutire) e dopo un anno in cui tutte le canzoni dei Paesi della ex Jugoslavia sono state eliminate in semifinale. La tv macedone continua a partecipare allo Junior Eurovision, molto più economico e anche qui è questione forse di trovare un partner finanziario.

Infine, ultima ma non ultima la Turchia. Ritiratasi dopo il 2012 per decisione dell’emittente, su indicazione di Erdogan, la Turchia ciclicamente dice di voler tornare nonostante abbia più volte prostestato contro quella che ritiene una eccessiva presenza di figure del mondo LGBT. EBU sta facendo pressioni per un rientro auspicato da tanti se non altro per le sonorità: se tornasse nell’anno in cui probabilmente ci sarà al timone dell’evento quella Conchita Wurst più volte contestata proprio dai vertici di TRT, sarebbe un curioso contrappasso.

