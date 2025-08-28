“Adagio” (e non solo): alla scoperta del pop contaminato di Σtella

Stella Chronopoulou, in arte Σtella, è un’artista greca che vive e lavora fra Atene e gli Stati Uniti. Da un pò è uscita “Adagio“, title track del quinto album, uscito per l’etichetta indipendente americana Sub Pop. Ed in effetti il suo pop è diverso dal solito: macchiato con influenze latine, dal samba alla bossa nova ma anche di tante altre sonorità, come per esempio il jazz e l’elettronica, oppure yé-yé, slow-beat disco. Una vera sperimentatrice, come conferma anche “Omorfou mou”, una delle sue prime canzoni in greco.

Il disco fra l’altro comprende una sua versione di “Ta Vimata”, un classico della new wave greca datato 1969 ed eseguito originariamente da Litsa Sakellariou, uno dei nomi prominenti del genere in Grecia. Dopo l’uscita di “Up and Away” nel 2022, Σtella ha superato i tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ed è subito diventata una delle artiste greche più interessanti della scena internazionale. Un traguardo importante, certo, ma che a volte le ha fatto rimpiangere la lentezza della sua giovinezza, che le aveva permesso di scrivere e produrre senza l’affanno di dover rincorrere il successo.

“Adagio” in fondo, nasce un pò’ da qui, dalla voglia di riappropriarsi del tempo: chitarre classiche, percussioni leggere e un’atmosfera sospesa. Ma soprattutto, un lavoro scritto in cinque anni. Σtella ha infatti iniziato a lavorarci su nel 2019, per poi pubblicarlo a metà del 2025. Con lei in questo percorso musicisti internazionali come Rafael Cohen, compositore americano di origine ebraica e il britannico Gabriel Stebbing. Meritano un ascolto anche “Baby Brazil”, con il featuring del progetto Las Palabras, che fa capo al citato Cohen e “80 days”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...