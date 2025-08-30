“Yerinde Dur” di Sefo & Demet Akalin: la canzone che i turchi vorrebbero ad Eurovision

Sta tornando fortemente di moda in questo periodo la “campagna” per il ritorno della Turchia ad Eurovision. TRT manca da dopo l’edizione 2012, per scelta del premier Erdogan, ufficialmente in protesta per il sistema di votazione con le giurie (in passato molti dei successi turchi ad Eurovision sono arrivati grazie voto della diaspora, ma non è vero che le giurie hanno penalizzato le entries turche), in realtà come più volte anche confermato in protesta contro la laicità del concorso, che si fa portatore dei diritti civili e dei valori delle società liberali.

Si torna a parlare di Eurovision ciclicamente, ogni volta che torna in ballo il percorso di adesione della Turchia verso la Ue, fermo proprio dall’arrivo di Erdogan per gli stessi motivi ma ora la questione si è riaccesa fortemente anche grazie a tutta l’area politica kemalista, all’opposizione attualmente, che ha sta facendo del ritorno in concorso una battaglia.

Molti artisti, in queste settimane, si sono espressi per il ritorno della Turchia ad Eurovision, ma qualcuno ha più voce degli altri: è il caso di Demet Akalin. Stiamo parlando di un nome forte dello spettacolo turco: cantante, attrice, conduttrice, performer, 53 anni e una lunghissima scia di dischi d’oro e di platino alle spalle, uno dei personaggi distintivi del pop turco.

Non a caso la sua ultima hit “Yerinde Dur”, in collaborazione col rapper Sefo è attualmente prima in classifica nell’airplay turco e con oltre 90 milioni di visualizzazione.

Parlando coi suoi fan, Demet Akalin ha chiaramente detto che vuole riportare la Turchia ad Eurovision e si batterà per questo. Inoltre, ha spiegato che sarebbe fiera di rappresentarla, purchè possa cantare in turco. La notizia ha generato un’onda d’entusiasmo tra i fan, che da anni sperano nel ritorno del loro Paese alla competizione. Ma per adesso da TRT non arriva nessun segno.

Certamente queste di sonorità ad Eurovision si comincia a sentire la mancanza. L’ultima partecipazione risale come detto al 2012, con “Love Me Back” di Can Bonomo, settimo classificato. Ma ovviamente, nella memoria dei turchi, l’anno più importante è il 2003, quando Sertab Erener vinse con “Everyway That I Can”. Ironia della sorte, primo brano in inglese, dopo una lunga serie di canzoni in turco.

