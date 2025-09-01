Quarant’anni di hit estive/5: 2020-2025

Quinto e ultimo appuntamento con le hit che hanno scaldato le estati dell’ultimo quarantennio. Anche in questo lustro si segnala il dominio pressochè assoluto degli artisti americani e così le canzoni europee fanno fatica a conquistare la vetta della chart europea.

Abbiamo scelto quindi – fra i brani continentali- come criterio le due canzoni che hanno raggiunto i primi tre posti della chart europea nei mesi estivi o in alternativa, quelle che hanno avuto un exploit clamoroso. Tantissimi dj in questo ultimo slot.

Breaking me – Topic, A7S (Germania-Svezia, 2020)

Oltre 6 miioni di copie vendute in tutta Europa per la canzone che ha fatto conoscere al mondo l’accoppiata di dj, il tedesco di origine croata Tobias Topic e lo svedese Alexander Tidebrink in arte A7S. In un quinquennio ricco di EDM, questo è uno dei ritornelli più celebri degli ultimi anni. Ma soprattutto è un pezzo con l’estate dentro.

Head & Heart – Joel Corry, MNEK (Regno Unito, 2020)

Altri beat famosissimi, ritornello che ha marchiato l’estate in quarantena del 2020, esce a metà Luglio e pur non conquistando la vetta della chart europea, raccoglie comunque oltre 6 milioni di copie e una lunga scia di riconoscimenti, anche in Italia dove vince 3 dischi di platino, che non è poco per due artisti praticamente sconosciuti al momento dell’uscita di questo pezzo.

Zitti e buoni- Måneskin (Italia, 2021)

In estate in realtà, l’onda lunga di questo brano va scemando, ma il clamoroso successo ad Eurovision installa “Zitti e buoni” in testa alla chart europea per diverso tempo così come la canzone resterà nelle prime tre posizioni – e lungamente in testa – per diversi mesi. Ovviamente il riscontro discografico è il migliore per un brano italiano all’estero dopo oltre 30 anni. Solo Bocelli era riuscito, prima della band romana, in tempi recenti, a sfondare nelle charts britanniche.

I wanna be you slave- Måneskin (Italia, 2021)

L’estate 2021 in effetti, è quella di “I wanna be your slave”, primo singolo della band dopo il trionfo europeo e che quindi si giova ovviamente anche della scia. Disco di diamante in Francia ed in Brasile, nell’estate 2021 è in testa alle classifiche praticamente in tutta Europa.

Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush (Regno Unito, 2022)

Per la serie: come riportare in auge un brano del 1985. Ne avevamo parlato qui. Stavolta è Netflix a rilanciare questo brano noto ma non così di successo della cantautrice britannica, grazie al fatto che viene inserito nella colonna sonora di “Stranger things”. Supera largamente le 15 milioni di copie, in gran parte messe insieme nel 2022.

As it was – Harry Styles (Regno Unito, 2022)

Altra clamorosa hit, forse una delle più forti del decennio, fortemente riconoscibile nel sound anche per il fatto che è stata pure in diversi jingle pubblicitari. Segna il ritorno dopo qualche anno di silenzio dell’ex One Direction. Numero 1 della Global Chart di Billboard, è in testa in tutto il Mondo durante tutta l’estate e anche un pò dopo.

Tattoo- Loreen (Svezia, 2023)

Il 2023 è l’anno di Loreen che dopo un periodo grigio, fa un nuovo bagno di folla grazie al trionfo – telefonato ma meritato – all’Eurovision 2023. Il brano è in testa alle classifiche europee (meno che in Italia, dove è solo 24, arrivando comunque al disco di platino) e supera le 6 milioni di copie.

Baby don’t hurt me- David Guetta, Anne Marie, Coi Leray (Francia/ Regno Unito, 2023)

Al fianco di Loreen, l’altro successo è questo brano EDM che campiona – a piene mani, diremmo – “What is love” del trinidegno naturalizzato tedesco Haddway. Il resto sono i beat di David Guetta con la voce di una già affermata Anne Marie Richardson e dell’emergente rapper americana Coi Leray. Disco di diamante in Francia, è doppio platino anche in Italia.

Stargazing- Myles Smith (Regno Unito, 2024)

“Stargazing” è uscito a Maggio 2024 ma è tuttora in classifca ai piani altissimi delle charts. Myles Smith era un artista semisconosciuto prima di iniziare a postare la sua musica su TikTok: il pop intriso nel folk,che ricorda George Ezra o Vance Joy ha subito conquistato il grande pubblico e oggi è uno degli artisti più influenti della nuova scena brtannica. Disco di diamante in Danimarca, vince 20 dischi di platino e supera i 15 milioni fra copie e streaming.

I like the way you kiss me- Artemas (Regno Unito/Cipro, 2024)

Il dj anglo-cipriota è stato, senza discussioni, il protagonista dell’estate 2024 perchè il beat ossessivo della sua “I like the way you kiss me” è diventato subito onnipresente, oltrechè utilizzato per jingle, sigle e colonne sonore. Disco di diamante in Francia, platino in Italia ed in altri 15 paesi, oltre 20 milioni di ciopie. E la numero 2 della Global Chart di Billboard.

Azizam- Ed Sheeran (Regno Unito, 2025)

Poco da dire su Ed Sheeran, che come al solito fa centro con i suoi singoli. Ma in un’estate 2025 avara di successi per gli artisti europei, è fra i pochi europei capace di conquistare la vetta della classifica, almeno dell’airplay a livello continentale.

Show me love- WizTheMC, Bees & Honey (Germania, 2025)

La grande sorpresa del 2025 è la produzione tedesca del dj di origine sudafricana e dei suoi sodali berlinesi. Un pezzo con l’estate dentro, che pur restano ai margini della Top 5, ogni tanto vi si affaccia. E comunque, a estate non ancora conclusa, è fra i pochi pezzi europei a tenere il passo dei big americani.

