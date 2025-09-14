Euromusica

Top of the charts: Sabrina Carpenter domina gli album, le Hunt/X i singoli

di · 14 Settembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Margaritar- Alban Skënderaj ft Elgit Doda
ALBUM:Echoes in Obscurity- Muzgart

🇦🇩
RADIO:Don’t Dance Alone- To Be Vogue

🇦🇲
SINGOLI: Sirt-Sirusho
ALBUM: Breach-TwentyOne Pilots

🇦🇹
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM:  Bratland-Macan

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman
ALBUM Fiandre: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
ALBUM Vallonia:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇧🇾
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Face-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇧🇦
SINGOLI: ADHD -Milica Pavlović

🇨🇿
SINGOLI:Dnd-Ginter
ALBUM: Rookie of the year-Ginter

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇭🇷
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:Private music-Deftones

🇩🇰
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇪🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇫🇮
SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm
ALBUM: Denim- Averagekidluke

🇫🇷
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇬🇪
SINGOLI: Kkum-ui beoseu Dream Bus- Day6

🇩🇪
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇬🇧
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Koukla -Sicario
SINGOLI internazionali Ma Tnsani (Yalla Habibi) -Vanco feat. AYA
ALBUM: Motown classics gold- Interpreti vari

🇮🇪
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇮🇸
SINGOLI:Miklu betri einn- Elvan
ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali- Od pa’am stala od pa’am dikon- Eden Ben Zaken
SINGOLI Internazionali: The subway-Chappel Roan
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly

🇱🇻
SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe
ALBUM: Breach-TwentyOne Pilots

🇱🇹
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇲🇰
SINGOLI: Tears- Sabrina Carpenter
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: Aksam-Suzana Tot

🇳🇴
SINGOLI:.:Falle og slå seg- Ari Bajgora
ALBUM:Swag-Justin Bieber

🇳🇱
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇵🇱
SINGOLI:  Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇵🇹
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh
SINGOLI internazionali:  Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Z Class- Aerozen

🇷🇺
SINGOLI: Glide – Neiked & Portugal, The Man
ALBUM:Bratland- Macan

🇸🇲
RADIO: Il mio giorno preferito-Eros Ramazzotti

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI: Zub sa Zub- Separ& Raphael
ALBUM: RAPutačné Riziko – Dame &Smart

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Jaz in ti – Regen
SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇪🇸
SINGOLI: Me mareo- Kidd Voodoo & JC Reyes
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇸🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇭
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: Manifestival-Manifester

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Breach-TwentyOne Pilots

🇭🇺
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: Karma- Stray Kids

