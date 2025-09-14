Top of the charts: Sabrina Carpenter domina gli album, le Hunt/X i singoli
SINGOLI:Margaritar- Alban Skënderaj ft Elgit Doda
ALBUM:Echoes in Obscurity- Muzgart
RADIO:Don’t Dance Alone- To Be Vogue
SINGOLI: Sirt-Sirusho
ALBUM: Breach-TwentyOne Pilots
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: Bratland-Macan
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman
ALBUM Fiandre: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
ALBUM Vallonia:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Face-Jimin
SINGOLI: ADHD -Milica Pavlović
SINGOLI:Dnd-Ginter
ALBUM: Rookie of the year-Ginter
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:Private music-Deftones
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm
ALBUM: Denim- Averagekidluke
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
SINGOLI: Kkum-ui beoseu Dream Bus- Day6
SINGOLI nazionali:Koukla -Sicario
SINGOLI internazionali Ma Tnsani (Yalla Habibi) -Vanco feat. AYA
ALBUM: Motown classics gold- Interpreti vari
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
SINGOLI:Miklu betri einn- Elvan
ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Od pa’am stala od pa’am dikon- Eden Ben Zaken
SINGOLI Internazionali: The subway-Chappel Roan
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly
SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe
ALBUM: Breach-TwentyOne Pilots
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
SINGOLI: Tears- Sabrina Carpenter
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Aksam-Suzana Tot
SINGOLI:.:Falle og slå seg- Ari Bajgora
ALBUM:Swag-Justin Bieber
SINGOLI: Wait so long- Swedish House Mafia
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh
SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Z Class- Aerozen
SINGOLI: Glide – Neiked & Portugal, The Man
ALBUM:Bratland- Macan
RADIO: Il mio giorno preferito-Eros Ramazzotti
SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI: Zub sa Zub- Separ& Raphael
ALBUM: RAPutačné Riziko – Dame &Smart
SINGOLI nazionali: Jaz in ti – Regen
SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber
SINGOLI: Me mareo- Kidd Voodoo & JC Reyes
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: Manifestival-Manifester
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Breach-TwentyOne Pilots
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: Karma- Stray Kids