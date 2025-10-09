X Factor 2025: i Bootcamp. Brillano in pochi, il sale è sulla coda

Seconda puntata di bootcamp per X Factor 2025, che da questa edizione hanno un format totalmente nuovo. Il talent Sky Original prodotto da Fremantle dice addio al gioco delle sedie: adesso gli artisti dovranno sostenere una nuova audizione davanti ai giudici che dovranno dare un parere unanime per sancire il passaggio del turno.

Alice Mascritti – About damn time (Lizzo): Sembra molto a suo agio su questo brano: diverte e si diverte, è palpabile. Nota come MilleAlice, le mancava il sì di Achille Lauro, che stavolta arriva. Il voto dei giudici è unanime: passa il turno.

Cosmonauti Borghesi – Medley di Giulia (Gianni Togni) e La Rondine (Mango): La band fiorentina tenta il suicidio mixando due grandi classifici della musica italiana. Nel complesso niente di che, non si sentono progressi. Peccato perchè hanno già fatto Musicultura e Sanremo Giovani. L’arrangiamento sul pezzo di Mango con sfumature elettroniche è azzardatissimo. Niente da fare.

Amanda Bottini- All I Want (Kodaline): Troppe svisature per le orecchie di chi scrive, ma è indubbio che canti bene. Intonata, diretta, su un pezzo non facile. Passa il turno, nonostante l’emozione.

Nina Duschek – Hey Joe (Jimi Hendrix): Canta il virtuoso della chitarra senza la chitarra. Ci mette l’anima rock che aveva già fatto sentire alle audizioni. Nel complesso però è tutto un pò tutto troppo urlato, come certe esagerazioni della scena metal. I giudici hanno la stessa opinione e per la ragazza bolzanina niente da fare.

Kindergarten– Message in a bottle (Police): Anche qui come sopra, non si vedono grandi novità rispetto a quanto sentito alle audizioni. Bravi, tengono bene il palco ma complessiavamente è tutto un pò piatto. Non c’è l’unanimità. Dopo la discussione, vengono esclusi.

Alessandro Tomasi– Portami a ballare (Luca Barbarossa): A 16 anni è vecchio dentro, visto che porta la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 1992. La canta in un modo teatrale, drammatico, sembra che lo stiano accoltellando, mentre invece qui servirebbe delicatezza. L’arrangiamento è anche bello, però insomma. Per i giudici però passa il turno.

Francesca Campanelli- Voce (Madame): Le canzoni di Madame le può cantare solo Madame. Le barre dentro al pezzo poi sono una bestemmia. Ma perchè? Non c’è unanimità fra i giudici. Conciliabolo e poi niente da fare.

Nelav– Personal Jesus (Depeche Mode): Finalmente si torna a sentire qualcosa di convincente. Siamo nella loro comfort zone, senza dubbio, ma cantano e suonano live molto bene. Non sarà facile inquadrarli nel talent ma meritano. Passano il turno, giustamente.

Giuseppe Toma- Musica Ovunque (Nayt): Non facile questo pezzo del rapper isernino. Nel complesso lui convince di saper unire il rap al cantautorato, cosa che gli era stata contestata alle audizioni. Niente di particoalarmente entusiasmante ma bravo. Tavolo non unanime. Jake La Furia dice no e quindi niente da fare.

Michelle Lufo- inedito Libellule: Un’altra che tenta il suicidio portando ai bootcamp la cosa più rischiosa. Il problema di fondo è che questo pezzo ha un quintale e mezzo di autotune, perchè altrimenti non sarebbe nemmeno così male. I giudici però apprezzano l’originalità e passa il turno.

Orofino– Mare Mare (Luca Carboni): Arrangiamento così così però nel complesso l’operazione è interessante. Lui canta bene, il pezzo non è stato completamente destrutturato. I giudici non lo fanno passare.

Tellynonpiangere– Superclassico (Ernia):Ernia ha un merito: non usa autotune nelle sue canzoni. E quindi giustamente lui ci regala una versione di questo pezzo depotenziata e pieno di autotune. Incredibilmente, i giudici lo fanno passare alle Last Call

Abat-Jour – Ninna Nanna (Ghali): Trasformano in chiave jazz questo pezzo ed è forse l’aspetto che salva una scelta da aspiranti suicidi. Se non altro ascoltiamo qualcosa di originale, che difficilmente si sente ad X Factor. Bravi, standing ovation meritata. Passano il turno.

Caterina Ineichen – I think I’m paranoid (Garbage): Per essere la seconda volta su un palco, più che bene. Sicuramente più carisma e immagine che tecnica, ma siamo di fronte ad una quasi esordiente. Tavolo non unanime. Niente da fare, paga l’inesperienza e le lacune vocali.

Androginous – inedito Girotondo: Un altro aspirante suicida, però va detto che suona molto bene. Il pezzo non è originalissimo, ma si inserisce nel solco del cantautorato indie che va molto nelle radio attuali. Intonazione non proprio stabile. Nel complesso una prova sufficiente. Passa il turno dopo conciliabolo fra i giudici.

Black cats– Gli spari sopra (Vasco Rossi): Come distruggere un pezzo iconico con una prova sguaiata. Un canto artificioso e artificiale, una voce sguaiata per finta e un arrangiamento così così, qualche problema anche nella sezione ritmica. E una prova teatrale. Ce n’è abbastanza per un no.

Orazio Damata- Slow dancing in the dark (Joji): Sceglie un pezzo difficilissimo e lo canna, perchè non ha i colori vocali per cantarlo, perchè non va sempre a tempo, a tratti stona (non arriva alla tonalità) e perchè sfodera un inglese da scuola elementare. Male, forse la cosa peggiore della sera. Insieme alla sua risposta ai giudici: “Non ho bisogno di cambiare tonalità, la canto benissimo” Quattro no e un bagno di umiltà.

Diego Sette– Inedito Zota: Indie pienissimo, a tratti sembra Gazzelle e quindi la cosa non depone a suo favore. Il pezzo è radiofonico, funziona sicuramente. Ma altrettanto sicuramente non fa emergere la sua personalità. Passa il turno.

Pierci – Die with a smile (Lady Gaga e Bruno Mars): Pezzo non facile, viste le tonalità degli interpreti originali, lui la canta bene senza imitare nessuno e arricchisce la performance al pianoforte. Forse la prova migliore della sera. Gabbani gioca lo X Pass.

Layana Oriot– The greatest (Billie Eilish): Pezzo complicatissimo, lei lo affronta bene ma soprattutto ha una voce cristallina che modula molto bene al momento in cui arriva l’hook e il brano sale di tono. Aveva portato Lana Del Rey alle audizioni, è il suo genere. Quattro sì per lei

Francesco Di Fiore – Torna a casa (Måneskin): Ha 18 anni e una voce molto bella. Affronta il pezzo con la giusta delicatezza, anche se nelle note basse ha sofferto un po’. Giudici non unanimi, poi passa.

Tommaso Vulpio – Habibi (Tamino): Voce molto delicata, interpretazione sofferta. Pero qualche problema di troppo a livello di intonazione. Ha 16 anni e si sente. Passa il turno dopo accordo fra i giudici.

Vittoria Donda- Chasing Cars (Snow Patrol): Pezzo difficile, ci finisce purtroppo dentro perchè sulle note basse è troppo bassa e in quelle alte sforza. Peccato perchè era una buona idea. Giudici non unanimi, poi passa il turno.

The Vice- Ballo Ballo (Raffaella Carrà): Nostra signora della tv ha chiesto di scendere giù due minuti per prenderli a bastonate sulla schiena. Una delle cose più brutte mai sentite ad X Factor dall’inizio dello show in Italia. Oltre ad averla depotenziata, è stata anche cantata anche malissimo con un paio di stonature evidenti. Senza vergogna. Fuori.

