“Bakc to forgetting”, il nuovo singolo di JJ vincitore di Eurovision 2025
Dopo un’estate trascorsa in tour in Europa in un meritato giro d’onore, il vincitore dell’Eurovision 2025 JJ (Johannes Pietsch all’anagrafe) è tornato ad incidere. Ecco “Back to forgetting”, il nuovo singolo con sonorità elettroniche, molto diverso da quella “Wasted love” con cui ha vinto a Basilea e che ha raggiunto appena il disco d’oro in patria.
Con “Back to Forgetting£, JJ rivela quindi un altro lato della sua musica. Se infatti il vincitore dell’Eurovision “Wasted “si è appoggiato a un grande dramma operistico, il suo nuovo singolo riformula quell’intensità in un linguaggio pop fresco e moderno. A partire da un pianoforte spogliato, strato dopo strato la canzone si costruisce rapidamente con le archi, pulsando battiti elettronici e schiantando la batteria, con JJ che intreccia l’opera, l’elettro e il pop in un paesaggio sonoro che colpisce duramente.
La canzone è stata composta dallo stesso JJ, insieme a Jude York, cantautore australiano già visto alle selezioni eurovisive del suo paese e Kristofer Strandberg, con Strandberg che l’ha anche prodotta e che è anche l’autore di “Bara bada bastu” dei KAJ (quarta ad Eurovision per la Svezia).
L’artista presenta così la sua canzone, secondo singolo della sua carriera:
“Questa canzone parla di qualcosa che mi ha attraversato e ho dovuto subire. Molte persone conoscono quella sensazione… Finalmente stai andando avanti, iniziando a dimenticare qualcuno o qualcosa, e improvvisamente ilmessaggio spunta di nuovo. Pensi: ‘Oh no, non di nuovo! Non tu. Stavo solo tornando a dimenticarti. Ecco di cosa parla la canzone: ritrovare la strada e riprovare a dimenticare
Nonostante il non eccezionale riscontro discografico, “Wasted love” è andato meglio con lo streaming con 40 milioni di ascolti. Per JJ fra l’altro anche il premio Golden Rathausmann di Vienna, consegnatogli dal sindaco della capitale austriaca.