Top of the charts: il nuovo di Robin Williams insieme ad A$AP Rocky e Taylor Swift
SINGOLI:Lule Mali-Olsi Bylyku ft Gjovalin Shani
ALBUM:B&E- Erion & Buta
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Neujahrskonzert 2026 – New Year’s Concert-Wiener Philharmoniker / Yannick Nézet-Séguin
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Mortal Kombat -UZI & Motive
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Locket-Madison Beer
ALBUM Vallonia:M.I.L.S IV- Ninho
SINGOLI:Lose my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:Ova mačka do mene-Emir Đulović
SINGOLI:End of Beginning- Djo
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Why always me?-Trannos
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Where is my husband- Raye
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Hail To The Thief (Live Recordings 2003–2009)- Radiohead
SINGOLI:En drøm ot et menneske-Aphaca
ALBUM: AW- Annika
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: Liekinheitin.- Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Make Trap Great Again-Jore & Zpoppa
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le Nord se souvient (L’Odyssée) – Gims
SINGOLI: Proshchay-Wondermusique
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM Euphoria-Schiller
SINGOLI: Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Britpop- Robbie Williams
SINGOLI nazionali: Baby-Manos
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Mou elepseis poly – Nikos Vertis
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: With heaven on top-Zach Brown
SINGOLI:End of beginning- Djo
ALBUM: Vögguvísur-Hafids Huld
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni-Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Rolex veksekt- Edn Ben Zaken
SINGOLI:2 Giorni di fila- Geolier. Sfera Ebbasta, Anna
ALBUM: Tutto è possibile- Geolier
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: End of Beginning- Djo
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:M.I.L.S 4 (Bonus Version)- Ninho
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: REAL, Vol. 1 – EP- Wizkid & Asake
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: Stranac- Knez
SINGOLI: Baby, Du Er Rå!-Hagle, Ingebjørg Bratland, Hver gang vi møtes
ALBUM: Mae & Raggen : New Music Friday – EP-Chirag, Mae & TOMMY TEE
SINGOLI:I jus tmight- Bruno Mars
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM: LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux.- Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI Love you for life- Loud Luxury & Emily Roberts
ALBUM: Slaang- Aarne & Toxi$
RADIO: So solo che la vita- Jovanotti
SINGOLI nazionali: Bez Koda -Jala Brat & Buba Corelli –
SINGOLI internazionali: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Icarus – Đorđe
SINGOLI:End of beginning- Djo
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Dlan – Šesti
SINGOLI internazionali: Undressed – SOMBR
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:Dardos- Romeo Santos & Prince Royce
ALBUM: Daisy-Rusowsky
SINGOLI: Lush life- Zara Larsson
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:M.I.L.S IV- Ninho
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Mortal Kombat -UZI & Motive
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: Top Tier- Spaccone
ALBUM: gyógyító frekvenciák- gyógyító