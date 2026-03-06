Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2026: “Alu Alu” dei Maraaya

Non avremmo voluto davvero scrivere questo post, però è necessario. Perchè l’eliminazione in semifinale dei Maraaya dal San Marino Song Contest è sinceramente scandalsosa.

Il duo sloveno, già rappresentante eurovisiva per il loro Paese nel 2025 con l’iconica “Here for you”, si era presentato al Teatro Comunale di Dogana con “Alu Alu”, un inno di pace che cita esplicitamente le lunghe telefonate fra i potenti della Terra – verosimilmente fra Trump e Putin e Trup e Netanyahu, visto che “Alu” è Hello in russo e similmente in ebraico – inserendola in un ritmo ed una performance pienamente eurovisiva. Fra l’altro anticipata da una ottima campagna social che solo all’ultimo ha svelato il testo del brano, puntando inizialmente sul telefono.

Come possa essere rimasto fuori dalla finale questo brano – soprattutto con una giuria che per due terzi era composta da persone che conoscono molto bene Eurovision, essendo entrambi capidelegazione – è un mistero. Rendiamo giustizia dunque a questo brano. Chi scrive ha avuto modo di incontrare il duo di persona a San Marino nell’ultimo step prima delle semifinali, e poi di averli visti eseguire il brano dal vivo su quel palco.

Sarebbero stati un’ottima presenza in finale: avrebbero fatto parlare, con un brano dal testo importante, in un momento storico come questo. Ma tant’è. E allora eccoli qua, ve li proponiamo qui: il ritornello entra davvero in testa in due secondi.

