Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: scala posizioni Dominic Fyke, reggono Bruno Mars e Olivia Dean

di · 19 Aprile 2026

🇦🇱
SINGOLI:Shi Me Gjemba- Finem
ALBUM:Prej Zemre-Riki Sllamniku

🇦🇲
SINGOLI: Formal’nyye otnosheniya-A.V.G & D’Litte
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇦🇹
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang.-BTS

🇦🇿
SINGOLI:Ömrüm-Eyplo
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: What you want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre::Arirang.-BTS
ALBUM Vallonia:Arirang.-BTS

🇧🇾
SINGOLI:Let me die- Mark Dann ft Giovanni Ricci
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Bangaranga- Dara
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Arirang.-BTS

🇧🇦
SINGOLI: Violet-Cunami Flo

🇨🇿
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka

🇨🇾
SINGOLI:Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Grad se beli- Stefson’s Blue Equinox
ALBUM internazionali: Arirang-BTS

🇩🇰
SINGOLI:Livsforlad -Aphaca
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca

🇪🇪
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇫🇮
SINGOLI: Hei Supermario- Samuel1
ALBUM: Mansion Music-Isac Ellot

🇫🇷
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM Numero d’ecrou- La refevze

🇬🇪
SINGOLI: Tbilisi, gava dro / tbil-iliatedeev

🇩🇪
SINGOLI:Dracula-Tame Impala
ALBUM 4Lap-Jazeek

🇬🇧
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Poios Na Sou To Pei- TOQUEL, LILA, Beyond
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: 5°VIMA- Notis Sfakiankis

🇮🇪
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI: Tynda Kynsloain-AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: TÓNLIST TIL AÐ SIGRA VIÐ-Herra Hnetusmjör

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Vangelo-Shiva

🇰🇿
SINGOLI: Salqan- Maqbal Izabekova
ALBUM: Basta/Guf 2006- Basta & Guf

🇱🇻
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇱🇹
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Arirang-BTS

🇱🇺
SINGOLI:Seven- Jong Kook ft Latto
ALBUM: Arirang-BTS

🇲🇰
SINGOLI: Let me be- The Second Voice
ALBUM:Bully -Kanye West

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Arirang-BTS

🇲🇩
SINGOLI:Namok na nas – Mot
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇲🇪
SINGOLI:Tkam ty mama- David Dreshaj

🇳🇴
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Tobias Sten-Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:F*ck kleine- Lil Kleine

🇵🇱
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM:Arirang-BTS

🇵🇹
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: Arirang-BTS

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Jamaica- Hugel ft Solto
ALBUM: Arirang-BTS

🇷🇺
SINGOLI Graceland- Yearbox
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇸🇲
RADIO:Canzone estiva-Annalisa

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Violet-Cunami Flo
SINGOLI internazionali:Where is my husband?- Raye
ALBUM: Sharingan – Bandra

🇸🇰
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Od Nekonečna Do Dávna- Saul &Hasan

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Grehi – Anja Bellini
SINGOLI internazionali: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Bully-Kanye West

🇪🇸
SINGOLI:Koko-Omar Courtz
ALBUM: Por si mañana no estoy-Omar Courtz

🇸🇪
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang.-BTS

🇹🇷
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Biz de Yeniden Başlarız-Sezen Aksu

🇺🇦

SINGOLI:  Enkarapista – Drevo
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇭🇺
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi

Potrebbero interessarti anche...

