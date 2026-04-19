Top of the charts: scala posizioni Dominic Fyke, reggono Bruno Mars e Olivia Dean
SINGOLI:Shi Me Gjemba- Finem
ALBUM:Prej Zemre-Riki Sllamniku
SINGOLI: Formal’nyye otnosheniya-A.V.G & D’Litte
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI:Ömrüm-Eyplo
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: What you want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre::Arirang.-BTS
ALBUM Vallonia:Arirang.-BTS
SINGOLI:Let me die- Mark Dann ft Giovanni Ricci
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga- Dara
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI: Violet-Cunami Flo
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka
SINGOLI:Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Grad se beli- Stefson’s Blue Equinox
ALBUM internazionali: Arirang-BTS
SINGOLI:Livsforlad -Aphaca
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI: Hei Supermario- Samuel1
ALBUM: Mansion Music-Isac Ellot
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM Numero d’ecrou- La refevze
SINGOLI: Tbilisi, gava dro / tbil-iliatedeev
SINGOLI:Dracula-Tame Impala
ALBUM 4Lap-Jazeek
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali:Poios Na Sou To Pei- TOQUEL, LILA, Beyond
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: 5°VIMA- Notis Sfakiankis
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI: Tynda Kynsloain-AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: TÓNLIST TIL AÐ SIGRA VIÐ-Herra Hnetusmjör
SINGOLI nazionali- Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Vangelo-Shiva
SINGOLI: Salqan- Maqbal Izabekova
ALBUM: Basta/Guf 2006- Basta & Guf
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Seven- Jong Kook ft Latto
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Let me be- The Second Voice
ALBUM:Bully -Kanye West
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Namok na nas – Mot
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI:Tkam ty mama- David Dreshaj
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:F*ck kleine- Lil Kleine
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Jamaica- Hugel ft Solto
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI Graceland- Yearbox
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
RADIO:Canzone estiva-Annalisa
SINGOLI nazionali: Violet-Cunami Flo
SINGOLI internazionali:Where is my husband?- Raye
ALBUM: Sharingan – Bandra
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Od Nekonečna Do Dávna- Saul &Hasan
SINGOLI nazionali: Grehi – Anja Bellini
SINGOLI internazionali: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Bully-Kanye West
SINGOLI:Koko-Omar Courtz
ALBUM: Por si mañana no estoy-Omar Courtz
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Biz de Yeniden Başlarız-Sezen Aksu
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi