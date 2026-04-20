Jakov Jozinović, il nome nuovo del pop che sta conquistando i Paesi slavi

Da circa un mese e mezzo c’è un nome nuovissimo in testa alle charts dei Paesi della ex Jugoslavia: Jakov Jozinović. Il suo singolo “Ja volim” è in testa in Croazia, ma anche in Serbia e Bosnia Erzegovina e immediatamente è diventato virale il tutta quell’area balcanica.

Croato, classe 2005, Jakov Jozinović solo discograficamente un nome nuovo. Da bambino, quando di anni ne aveva 12, prese parte a Pinkove Zvezdice, un talent show panslavo per bambini che è un incrocio fra The Voice e Ti Lascio una canzone. Il suo anno è però il 2025, quando partecipa a Supertalent, un altro talent panslavo simile a Got Talent (o più precisamente a Deutschland Sucht den Superstar) e da lì diventa immediatamente popolarissimo.

Da semplice studente di Scienze Politiche all’Università di Zagabria che incide cover e le posta sui social, Jakov Jozinović è diventato il nome nuovo del pop slavo. Certo, ad ascoltarlo noi che siamo dall’altra parte dell’Adriatico storciamo un pò’ il naso perchè queste sonorità siamo più abituati a sentirle nelle orchestre da ballo. In realtà però la zabovna muzika è lo schlager slavo e rappresenta perfettamente quel genere: leggerezza nei testi e nelle melodie, che si fischiettano ed entrano in testa in fretta, una spolverata di vintage.

Intanto, l’artista si gode il successo: è solo al quarto singolo, ma il gradimento della gente per le sue produzioni sembra già altissimo.

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