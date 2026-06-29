Targhe Tenco 2026: svelati i finalisti. Caparezza, Madame e Santamarea in cinquina

Entrano nel vivo le Targhe Tenco 2026, il riconoscimento assegnato dal 1984 alla canzone d’autore, con l’annuncio delle cinquine finaliste. Da oggi, lunedì 29 giugno, prende il via il secondo turno di votazioni che si chiuderà il 7 luglio e decreterà i vincitori.

Le Targhe Tenco 2026 prendono in considerazione le opere pubblicate, o comunque rese disponibili al pubblico, tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. A votare è una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti come di consueto dal Club Tenco.

Queste le cinquine finaliste, in ordine alfabetico, suddivise nelle sei categorie previste:

Migliore album in assoluto

Un posto sulla terra – Erica Boschiero

Orbit Orbit – Caparezza

Una lunghissima ombra – Andrea Laszlo De Simone

E poi scegliere con cura le parole – Mauro Ermanno Giovanardi

Disincanto – Madame

Migliore album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia

Ce sta sempe na via – Roberto Colella

Amuri luci – Carmen Consoli

Radica – Francesca Incudine

Zénta – Chiara Raggi

40N 14E – Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa

Migliore album opera prima

Bitte Leben – Francamente

Gioielli Neri – Sara Gioielli

Sta registrando audio… – Piji

Anime storte – Santamarea

Satantango – Satantango

Migliore album di interprete

Avincola canta Carella – Avincola

Dduje paravise – Gnut & Alessandro D’Alessandro

Fanigliulo, l’artista – Olden

Le radici e la luna – P.A.O.

Feminae – Tosca

Migliore canzone singola

Anni Zero – Mauro Ermanno Giovanardi

Che fastidio! – Ditonellapiaga

Palestina, terra di dolore – Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich

Primavera – Tosca

Quello che deve essere sarà – Emma Nolde

Straniero – Bianca D’Aponte

In questa sezione i brani finalisti sono sei, e non cinque, per la presenza di un ex-aequo. Il premio, come da regolamento, viene assegnato agli autori del brano.

Migliore album a progetto

80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)

Buon compleanno Elvis Covered

Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M.

Noi, Piero – Collettivo Jambona

PIGRI – Teramo suona Ivan

Anche quest’anno le Targhe Tenco rappresentano una grande fetta della canzone d’autore italiana, mettendo insieme nomi ormai consolidati, ritorni di peso e progetti più laterali. Nella categoria principale spiccano, tra gli altri, Caparezza, Madame e Andrea Laszlo De Simone, mentre nella sezione dialetto trova spazio Carmen Consoli.

Da segnalare anche la presenza dei Santamarea tra le opere prime, la band palermitana che ha vinto Musicultura 2023 e di cui abbiamo parlato più volte sulle pagine di Euromusica, ultima delle quali con l’intervista realizzata in occasione dell’uscita del loro album “Anime storte”, dopo un percorso che li ha portati a farsi notare anche fuori dal circuito più strettamente indipendente.

L’appuntamento con il Premio Tenco 2026 èper il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La rassegna, dedicata alla canzone d’autore e organizzata dal Club Tenco, assegnerà anche i Premi Tenco alla carriera, il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia.

Immagine in evidenza: Renzo Chiesa