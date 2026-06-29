Targhe Tenco 2026: svelati i finalisti. Caparezza, Madame e Santamarea in cinquina
Entrano nel vivo le Targhe Tenco 2026, il riconoscimento assegnato dal 1984 alla canzone d’autore, con l’annuncio delle cinquine finaliste. Da oggi, lunedì 29 giugno, prende il via il secondo turno di votazioni che si chiuderà il 7 luglio e decreterà i vincitori.
Le Targhe Tenco 2026 prendono in considerazione le opere pubblicate, o comunque rese disponibili al pubblico, tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. A votare è una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti come di consueto dal Club Tenco.
Queste le cinquine finaliste, in ordine alfabetico, suddivise nelle sei categorie previste:
Migliore album in assoluto
- Un posto sulla terra – Erica Boschiero
- Orbit Orbit – Caparezza
- Una lunghissima ombra – Andrea Laszlo De Simone
- E poi scegliere con cura le parole – Mauro Ermanno Giovanardi
- Disincanto – Madame
Migliore album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia
- Ce sta sempe na via – Roberto Colella
- Amuri luci – Carmen Consoli
- Radica – Francesca Incudine
- Zénta – Chiara Raggi
- 40N 14E – Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa
Migliore album opera prima
- Bitte Leben – Francamente
- Gioielli Neri – Sara Gioielli
- Sta registrando audio… – Piji
- Anime storte – Santamarea
- Satantango – Satantango
Migliore album di interprete
- Avincola canta Carella – Avincola
- Dduje paravise – Gnut & Alessandro D’Alessandro
- Fanigliulo, l’artista – Olden
- Le radici e la luna – P.A.O.
- Feminae – Tosca
Migliore canzone singola
- Anni Zero – Mauro Ermanno Giovanardi
- Che fastidio! – Ditonellapiaga
- Palestina, terra di dolore – Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich
- Primavera – Tosca
- Quello che deve essere sarà – Emma Nolde
- Straniero – Bianca D’Aponte
In questa sezione i brani finalisti sono sei, e non cinque, per la presenza di un ex-aequo. Il premio, come da regolamento, viene assegnato agli autori del brano.
Migliore album a progetto
- 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)
- Buon compleanno Elvis Covered
- Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M.
- Noi, Piero – Collettivo Jambona
- PIGRI – Teramo suona Ivan
Anche quest’anno le Targhe Tenco rappresentano una grande fetta della canzone d’autore italiana, mettendo insieme nomi ormai consolidati, ritorni di peso e progetti più laterali. Nella categoria principale spiccano, tra gli altri, Caparezza, Madame e Andrea Laszlo De Simone, mentre nella sezione dialetto trova spazio Carmen Consoli.
Da segnalare anche la presenza dei Santamarea tra le opere prime, la band palermitana che ha vinto Musicultura 2023 e di cui abbiamo parlato più volte sulle pagine di Euromusica, ultima delle quali con l’intervista realizzata in occasione dell’uscita del loro album “Anime storte”, dopo un percorso che li ha portati a farsi notare anche fuori dal circuito più strettamente indipendente.
L’appuntamento con il Premio Tenco 2026 èper il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La rassegna, dedicata alla canzone d’autore e organizzata dal Club Tenco, assegnerà anche i Premi Tenco alla carriera, il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia.
Immagine in evidenza: Renzo Chiesa