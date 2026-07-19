Top of the charts: i nonni del rock Rolling Stones sono di nuovo in vetta
Gli eterni Rolling Stones arrivano e salgono subito in testa col nuovo lavoro “Foreign tongues”. Tengono ancora Madonna e l’inno dei Mondiali a cura di Shakira e del cantautore nigeriano Burna Boy
SINGOLI:100% -Don Xhoni
ALBUM: Kiddisht-Kidda
AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell
SINGOLI:Sade-Indiâ, Xcho & MOT
ALBUM: Iceman-.Drake
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayip persona-Blok3
SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: Bonjour, Pardon, Merci- Céline Dion
ALBUM Fiandre: Foreign toungues- The Rolling Stones
ALBUM Vallonia: Foreign toungues- The Rolling Stones
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI: Prosilo je – Amel Ćurić
SINGOLI Perpetuum Mobile-Ewa Farna
ALBUM: Exit u palice- Yzomandias
SINGOLI:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM:Daughter from Hell- Gracie Adams
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM nazionali: Moji Ljudi- Nina Badric
ALBUM internazionali:Confessions II – Madonna
SINGOLI: Lamin- Wavy
ALBUM: Hold mid tempo- Wavy
SINGOLI:Fever dreams- Alex Warren
ALBUM:Daughter from Hell- Gracie Adams
SINGOLI: Ellinen-Isac Elliot, Ares
ALBUM: Foreign Tongues-The Rolling Stones
SINGOLI: Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM Confessions II- Madonna
SINGOLI Guii Bum Bum -Lilu
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Foreign toungues- The Rolling Stones
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Foreign toungues- The Rolling Stones
SINGOLI nazionali:Kleidia-Trannos & SNIK
SINGOLI internazionali Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Confessions II- Madonna
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl- Hafdis Huld
ALBUM: Hawaii: Part II- Miracle Musical
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni-Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Bohemian Rhapsody-Queen
ALBUM: 13-Itay Levy
SINGOLI:La testa gira- Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
ALBUM:Million dollar babe- Anna
SINGOLI Na resnitsakh-.Gradusy
ALBUM: Zeiin -Sadraddin
AIRPLAY: Champions- Nora Fateh
SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè
ALBUM:Daughter from Hell- Gracie Adams
SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kofas
ALBUM: Liepa-Jessica Shy
AIRPLAY (nazionali): Black glitter- Wavvyboy
SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: The real me- Future
SINGOLI:Shine-Hugel, French Montana, David Guetta, Aidan Martin
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Heading home-Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Homewrecker-Sombr
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Tony-Hollyflame
ALBUM:Millennium X – Artik & Asti
SINGOLI:Mata Hari-Jelena Karleusa
SINGOLI: Vikingblod- Oljeberget & Katastrofe
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI:Zwoele zomernachten-Rutger van Barneveld
ALBUM:Foreign toungues- The Rolling Stones
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM: sie porobiło…-Hubert
SINGOLI:Sou grande no amor- Chico de Tina
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali: La Noi & Cearta- Berechet & Cercel
SINGOLI internazionali:Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM:The real me-Future
SINGOLI Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Bring me your Love- Madonna & Sabrina Carpenter
SINGOLI nazionali: Mata Hari-Jelena Karleusa
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Piráti na jachtách-Separ & Raphael
ALBUM:Monarchia-Separ & Raphael
SINGOLI nazionali: . Včasih – Okustični
SINGOLI internazionali: I knew it I knew you – Taylor Swift
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM: Confessions II- Madonna
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM: Confessions II- Madonna
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Kayip persona-Blok3
SINGOLI: Tomu shcho-Monatik
ALBUM:The real me-Future
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Confessions II – Madonna