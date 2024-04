Alla scoperta di Mirella: il nuovo fenomeno pop finlandese ha 18 anni e viene da TikTok

Ha solo 18 anni (classe 2006) ma è già un nome fortissimo del nuovo pop europeo. Mirella Rohinen è da un mese e mezzo in testa alla classifica del suo Paese, la Finlandia, con “Timanttei”, un pezzo pop che dà anche il titolo al suo primo Ep, anch’esso numero 1.

Nata su TikTok, il suo singolo ha raggiunto 15 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni fino ad arrivare al disco di platino e ora si sta confermando anche col nuovo singolo “Uuten ellissen”, anche questo arrivato al primo posto nelle charts. Il suo esordio risale però al brano “Sua sattuu”, un banger powerballad che è diventato immediatamente virale nel 2023, contribuendo a farla conoscere al suo Paese.

Figlia d’arte -suo padre Tero Rohinen è il leader del collettivo hip hop GG Caravan- la giovanissima interprete canta, scrive, compone e balla a livello professionale da quando ha 16 anni. Galeotto fu il concorso Melodi Gran Prix per bambini, dove lei avrebbe dovuto partecipare come nel corpo di ballo ed a cui invece alla fine prese parte come cantante, vincendolo. “Landet ingestans“, il brano vincitore, è in lingua svedese, come tutti quelli del concorso.

E nonostante il suo account TikTok stia continuando a crescere vertiginosamente a livello di fan, lei sta gradualmente uscendo dalla bolla. In questo è aiutata sicuramente dal contratto con una major che è arrivato molto in fretta sull’onda del successo improvviso.

