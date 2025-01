Clash Vooar, il folk pop in gaelico che racconta l’Isola di Man

Come ben sapete se ci seguite, la musica qui da noi non ha frontiere o barriere di alcun tipo. Così eccoci nientemeno che sull’Isola di Man a scoprire i Clash Vooar. Sono un gruppo che mescola il folk al pop emerso alcuni anni fa con la partecipazione al Liet International, l’Eurovision delle lingue minoritarie ma in realtà sono una realtà ben solida nel panorama del folk europeo. “Lhigey, Lhigey, Lhigey” (al galoppo) è parte del loro ultimo lavoro “Pulled by the stars” ed è cantato nella variante dell’isola del Gaelico.

“Calsh vooar” è traducibile con “Big Groove”. Il loro grande groove ha la lingua e la cultura Manx nel cuore, ma in effetti si allarga fino ad includere una vasta gamma di stili e influenze che raccontano vecchie e nuove storie dall’Isola di Man con anima, energia e originalità. Attivi da un decennio con successo. “Lhiggeyder folley” (la lettera insanguinata) è forse il loro prodotto migliore, quello con cui sono arrivati terzi al Liet ma i loro tre lavori (che potete ascoltare qui) sono veramente di grande livello e coinvolgenti

