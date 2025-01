“Einfach” di Andy Houscheid: quando il Belgio canta in tedesco

Andy Houscheid è già stato ospite di queste colonne. Torniamo a parlarne perchè il cantautore belga è uscito da non molto col nuovo singolo “Einfach”, che ci restituisce un certo modo di porgere il pop che si è un po’ perso, ovvero dando grande spazio al pianoforte, piuttosto essenziale ma molto efficace sia nella melodia che nell’approccio con l’ascoltatore. Non sfuggirà ai più attenti che il testo è in tedesco. Non si tratta di un vezzo.

Houscheid rappresenta infatti quella piccolissima zona del Belgio, al confine con la Germania, dove appunto si parla il tedesco come lingua ufficiale. Il brano è in altra rotazione su BRF, la Belgische Rundfunk ovvero la radiotv belga di lingua tedesca e l’artista è in giro con il suo liveshow in Belgio e Germania.

Quarantatre anni, formazione jazz, Houscheid ha quattro album di buon livello all’attivo anche se è un po’ ai margini del mainstream anche in patria, tranne che appunto nella sua area di riferimento.Merita un ascolto anche “Piano und ein lied”.

