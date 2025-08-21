“Offline (Papa’s Got a brand ne gadget)”: Rambo Amadeus e il difficile rapporto con la tecnologia

Antonije Pušic, in arte Rambo Amadeus, “poeta, musicista, manipolatore dei media, imperatore del mondo”, come ama definirsi torna con un nuovo brano provocatorio in inglese dal titolo “Offline (Papa’s Got a brand ne gadget)”. Ironia, autoironia e linguaggio diretto, come suo solito, l’artista, che aveva rappresentato il Montenegro nel 2012 con la surreale “Euro Neuro” dedicata alla crisi degli allora Paesi PIGS (Portogallo, Italia, Germania, Spagna), non le manda a dire nemmeno stavolta.

Sta preparando un nuovo album in lingua inglese, e questa divertente traccia sarcastica sarà presente su di esso. La canzone affronta la nostra ossessione per i gadget e la tecnologia, con linee come

“Papà ha ottenuto un gadget nuovo di zecca, è un microfono? /

Papà ha un gadget nuovo di zecca, questo è un grammofono?

Papà ha un gadget nuovo di zecca, è un vibrafono?

Papà ha un gadget nuovo di zecca, è un sassofono?

Versi a doppio senso, che vogliono sottolneare anche la difficoltà di relazionarsi delle generazioni più anziane con la tecnologia, gli smartphone e l’intelligenza artificiale: “Sono nato OFFLINE, mi ubriaco offline, faccio l’amore offline, ho messo la festa offline”

Con fama di artista scomodo già durante la guerra, il cantautore classe 1963 torna sulle scene dopo qualche anno di silenzio e oltre 25 album in carriera, spesso lontano dal mainstream ma sempre apprezzatissimi dalla critica.

