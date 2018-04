ECHO Awards 2018: trionfa Ed Sheeran, premi per Alice Merton e Wincent Weiss 

Ed Sheeran è il protagonista degli ECHO Awards, gli Oscar della musica, assegnati stasera alla Messe Arena di Berlino. Il cantautore britannico si porta a casa il premio per l’album dell’anno e quello per la miglior canzone (‘Shape of you’), dove peraltro concorreva con due pezzi, oltre a quello per il miglior artista internazionale. Fra i riconoscimenti di rilievo quello per Alice Merton, la cantante anglo-tedesca della quale noi abbiamo parlato fra i primi e che ora sta spopolando anche in Italia (miglior artista donna, battendo fra le altre un nome da noi già trattato, quello di Lina Larissa Strahl) e per Wincent Weiss, cantautore della nuova generazione, incoronato miglior esordiente nazionale.

Diverse le conferme: Mark Forster, Santiano, Helene Fischer e il ritorno dei Milky Chance. Premio della critica per la giovane rapper Haiyti. Fra le nomination, quella agli altoatesini Kasterlruther Spatzen e quella all’austriaco di origine italiana RA F Camora. Sotto, tutti i vincitori e per ogni categoria, gli altri nominati.

Album dell’anno: Ed Sheeran – ÷ (Divide)

Helene Fischer – Helene Fischer

The Kelly Family – We Got Love

Kollegah & Farid Bang – Jung, brutal, gutaussehend 3

Die Toten Hosen – Laune der Natur

Hit dell’anno: Ed Sheeran – Shape of You

Bausa – Was du Liebe nennst

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito

Imagine Dragons – Thunder

Ed Sheeran – Perfect

Artista uomo pop nazionale: Mark Forster – TAPE

Peter Maffay – MTV Unplugged

Johannes Oerding – Kreise

Adel Tawil – So schön anders

Wincent Weiss – Irgendwas gegen die Stille

Artista donna pop nazionale: Alice Merton – No Roots

Yvonne Catterfeld – Guten Morgen Freiheit

Julia Engelmann – Poesiealbum

Lina Larissa Strahl – Ego

Kerstin Ott – Herzbewohner

Band nazionale: Milky Chance – Blossom

Deine Freunde – Keine Märchen

Die Lochis – #Zwilling

Radio Doria – 2 Seiten

Söhne Mannheims – MannHeim

Schlager: Helene Fischer – Helene Fischer

Andrea Berg – 25 Jahre Abenteuer Leben

Fantasy – Bonnie & Clyde

Maite Kelly – Sieben Leben für dich

Ben Zucker – Na und?!

Volkstümliche Musik: Santiano – Im Auge des Sturms

Die Amigos – Zauberland

Die Amigos – Zauberland Kasalla – Mer sin eins

Kastelruther Spatzen – Die Tränen der Dolomiten

voXXclub – Donnawedda

Hip-Hop/Urban nazionale: Kollegah & Farid Bang – Jung, brutal, gutaussehend 3

187 Strassenbande – Sampler 4

Kontra K – Gute Nacht

RAF Camora – Anthrazit

SpongeBOZZ – Started from the Bottom / KrabbenKoke Tape

Dance nazionale: Robin Schulz – Uncovered

Alle Farben – Bad Ideas und Little Hollywood

Alex Christensen & The Berlin Orchestra – Classical 90s Dance

Gestört aber GeiL – #Zwei

Felix Jaehn – I

Rock nazionale: Die Toten Hosen – Laune der Natur

Beatsteaks – Yours

Eisbrecher – Sturmfahrt

Kraftklub – Keine Nacht für Niemand

SDP – Die bunte Seite der Macht

Artista uomo internazionale: Ed Sheeran – ÷

Jason Derulo – If I’m Lucky, Tip Toe und Swalla

Eminem – Revival

Luis Fonsi – Despacito und Despacito & Mis grandes éxitos

Michael Patrick Kelly – iD

Artista donna internazionale: P!nk – Beautiful Trauma

Camila Cabello – Camila

Dua Lipa – Dua Lipa

Rita Ora – Your Song /Anywhere

Taylor Swift – Reputation

Band internazionale: Imagine Dragons – Evolve

Depeche Mode – Spirit

The Kelly Family – We Got Love

Linkin Park – One More Light

Sunrise Avenue – Heartbreak Century

Esordiente nazionale: Wincent Weiss – Irgendwas gegen die Stille

Bausa – Powerbausa

RIN – EROS

Ben Zucker – Na und?!

Zuna – Mele7

Esordiente internazionale: Luis Fonsi – Despacito und Despacito & Mis grandes éxitos

Camila Cabello – Camila

DJ Khaled – Grateful

French Montana – Jungle Rules

Ofenbach – Be Mine und Katchi

Produttore nazionale: Peter Keller – MTV Unplugged (Peter Maffay)

Thorsten Brötzmann, Martin Fliegenschmidt, David Gold, Robin Grubert, Andreas Herbig, Patrick Salmy, Silverjam & Ali Zuckowski – Helene Fischer (Helene Fischer)

Bausa, Bounce Brothers, The Cratez, Jugglerz & reezy – Powerbausa (Bausa)

B-Case, Beatzarre, Djorkaeff, Andreas Herbig, Paul NZA, Yvan Peacemaker, Marek Pompetzki, Patrick Salmy – So schön anders (Adel Tawil)

Lex Lugner, Minhtendo, OZ & Alexis Troy – EROS (RIN)

Miglior video nazionale: Beatsteaks feat. Deichkind – L auf der Stirn

Bausa – Was du Liebe nennst

Kat Frankie – Bad Behaviour

Fünf Sterne deluxe – Moin Bumm Tschack

Marteria feat. Teutilla – Aliens

Premio della critica nazionale: Haiyti – Montenegro Zero

Casper – Lang lebe der Tod

Feine Sahne Fischfilet – Sturm & Dreck

Nils Frahm – All Melody

Tocotronic – Die Unendlichkeit

Premio alla carriera: Klaus Voormann

Impegno sociale: Peace x Peace Festival