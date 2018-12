Flori Mumajesi con “Plas” vince il Kënga Magjike 2018 e diventa hit nazionale in Albania

Mentre gli eurofan discutono se Ktheju tokës (tr. Ritorno alla terra) dell’albanese Jonida Maliqi riuscirà o meno ad approdare al Grand Final dell’Eurovision 2019, c’è un altro brano in Albania che sta spopolando. Sto parlando di Plas (tr. Sto esplodendo) di Flori Mumajesi. Sia Jonida Maliqi sia Flori Mumajesi hanno preso parte ad un contest nazionale organizzato dalle tv locali.

La prima, come sappiamo, ha vinto due giorni fa lo storico Festivali i Këngës creato nel lontano 1962, mentre il secondo, una ventina di giorni fa, ha vinto il Kënga Magjike creato nel 1999. La cosa più curiosa è che è il brano di Flori Mumajesi che sta ottenendo molto più successo in termini di visualizzazioni su YouTube e non quello di Jonida Maliqi che avrà l’onere di rappresentare l’aquila nera a Tel Aviv. Giustamente potreste obiettarmi che il video dell’esibizione di Jonida Maliqi è stato caricato da poco. Sì, è vero, però se continua con questo trend non raggiungerà neanche lontanamente le 7 milioni di visualizzazioni di Plas.

In realtà non dovremmo stupirci più di tanto. Infatti se guardiamo le visualizzazioni dei vincitori delle rispettive gare negli ultimi anni, stravince il Kënga Magjike. Mi chiedo se non sarebbe forse il caso di cambiare la selezione dato che l’Albania nella sua storia non ha mai vinto l’Eurovision. Questo senza nulla togliere a Jonida Maliqi che per me farà benissimo a Tel Aviv anche se certo non competerà per la vittoria. Ovviamente ci sono anche molti altri motivi per scegliere Kënga Magjike come selezione nazionale, ma ve li risparmio.

Vorrei infatti concentrarmi su Flori Mumajesi. Lui non è di certo un volto nuovo nel panorama musicale albanese e ha partecipato più volte al Kënga Magjike. Quest’anno con Plas ha portato davvero una ballata pop bellissima, così come l’esibizione che è stata realizzata da dio. Non appena ho cliccato il video infatti, sono stato letteralmente rapito dalla qualità. Scenografia minimal ed efficace, luce interamente puntata su Flori Mumajesi che crea un’atmosfera raccolta in sintonia al tema amoroso. Brano che inizia molto lentamente e finisce col botto del coro. L’unica pecca forse è la rosa finale un po’ kitsch, ma poco importa perché tutto il resto funziona benissimo. Tutto estremamente eurovisivo.