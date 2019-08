“Cum te lasa”, il singolo di rientro di Mira

Di lei avevamo parlato in occasione del suo lancio ma anche in occasione di “Uit de tine”, il singolo di maggior successo. Mira, al secolo Maria Mirabela Cismaru, 26 anni, rumena non è solo bellissima, è anche una delle artiste emergenti migliori del proscenio nazionale. Lanciata da Vocea Romaniei, la versione rumena di The Voice, dove era capitanata da Marius Moga, uno dei grandi nomi della musica nazionale, leader dei Morandi.

“Cum te lasa” è il nuovo singolo che la rilancia sulla scena dopo un paio di anni di silenzio, nei quali le sono successe varie cose, come per esempio diventare la voce dei DJ Project, un collettivo EDM piuttosto celebre in Romania, uno degli esempi più interessanti di EDM in lingue diverse dall’inglese: qui per esempio potete ascoltare “Inima nebuna”. Il singolo qui sotto ne segna fra l’altro in pista dopo la morte in un incidente stradale del suo fratellastro.

Per lei una serie di collaborazioni importanti, anche come vocalist in diversi progetti, sia per dj che per enseble solo strumentali come le Amadeus, con le quali incise una straordinaria versione unplugged di “Acasa”, singolo di successo di Smiley e oggi l’accesso con la Global Record, l’etichetta discografica di Inna.

