Alla scoperta degli IC3PEAK, uno dei gruppi più controversi della Russia

Trovare qualcosa di originale nel mondo del pop non è semplice. Trovare poi qualcosa di originale e contemporaneamente di protesta alla propaganda governativa lo è ancora di più. Sono sicuramente questi due gli ingredienti che hanno portato il duo russo degli ICE3PEAK alla ribalta due anni fa con Смерти Больше Нет (Smerti Bol’she Net, ovvero La Morte Non C’è Più). Intendiamoci subito: originalità in questo caso significa strano, ma strano forte, un mix di elettronica oscura e folk russo di non facile ascolto.

Il duo nasce ufficialmente nel 2013 e contano all’attivo ben 5 album. Смерти Больше Нет è la canzone più popolare degli IC3PEAK fino ad oggi, e una delle sue più provocatorie politicamente. Nel video della canzone, gli IC3PEAK si concedono una serie di atti sovversivi davanti ai monumenti di Mosca: dall’auto-immolazione davanti a un edificio governativo al banchetto di carne cruda fuori dalla tomba di Lenin.

Di quest’anno è l’ultimo album До Свидания (Do Svidaniya, addio), i cui singoli di spicco sono Плак-Плак (Plak Plak) e Mарш (Marsh, Marcia). Ancora una volta le atmosfere provocatoriamente creepy, con bambole inquietanti e sacrifici umani caratterizzano i video.

I testi sono di protesta alla violenza della polizia, all’omofobia, alla censura dei media solo per citarne alcuni. Naturale che in uno stato come la Russia non potevano passare inosservati. Ecco quindi che due anni fa quando il duo è arrivato nella città siberiana di Novosibirsk per un concerto, la polizia li ha arrestati proprio alla stazione ferroviaria. Nessuna accusa è stata mossa, ma la coppia è stata trattenuta abbastanza a lungo da far perdere il loro concerto…

