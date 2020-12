The Voice Senior, il revival continua: quarant’anni dopo si rivede Paolo Barabani

Continua l’effetto revival a The Voice Senior, la versione over 60 del celebre talent show. Dopo Erminio Sinni e Riccardo Azzurri, comparsi nella prima serata, quasi in sordina – e senza nessun riferimento al passato – ieri sera è toccato a Paolo Barabani. Emiliano di Filo d’argenta, ex alpino (è arrivato accompagnato proprio da alcuni colleghi), ha alle spalle una lunghissima carriera come cantautore.

The Voice Senior: si rivedono Erminio Sinni e Riccardo Azzurri

Il suo anno chiave è il 1981: in quell’anno infatti è protagonista sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Hop Hop Somarello“, un brano ispirato dichiaratamente alla Bibbia, che cita diversi passi della storia di Gesù, una sua personale rivisitazione della Passione del Signore, che conquistò un ottimo sesto posto Un tema, quello della Fede e della tradizione che ricorrerà anche nel suo successivo successo “Buon Natale”, dello stesso anno.

Sul palco di The Voice ha presentato ‘Su di noi’, canzone di Pupo in gara il’anno prima al Festival (secondo dietro Toto Cutugno), del quale è coautore. Nonostante qualche incertezza all’inizio, si sono girati Clementino e i Carrisi, con i quali ha scelto di andare. Di Barabani, dopo il Festival si erano perse le tracce: per un periodo ha vissuto in Brasile, per poi ricomparire nel 1997 alla trasmissione ‘Anima mia’

Mi piace: Mi piace Caricamento...