Musicultura 2024: fuori i 18 finalisti, ci sono anche i Velia e Anna Castiglia

È stato pubblicato l’elenco del 18 finalisti di Musicultura 2024. Quest’anno, in un’edizione quasi completamente rinnovata, si espande anche l’elenco dei finalisti che passano come lo scorso anno da 16 a 18 (ben 2 in più rispetto alle precedenti edizioni). Tra i nomi presenti nell’elenco alcuni sono nostre vecchie conoscenze. Vediamo nel dettaglio gli artisti, che il 25 e il 26 aprile si esibiranno nel tradizionale concerto dei finalisti a Recanati:

Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha commentato così la selezione dei 18 finalisti di questa edizione:

Per la seconda volta nella storia del concorso, a seguito della qualità delle proposte in campo e della difficoltà delle scelte abbiamo esteso a 18 la rosa dei finalisti, anziché i previsti 16. La prima osservazione che si ricava dall’ascolto di questi giovani artisti è la spiccata diversità di linguaggi e poetiche delle loro canzoni. Anche le loro personalità differiscono nettamente l’una dall’altra. In compenso è come se in tutti risuonasse una comune percezione della durezza e delle incognite dei tempi che attraversiamo. Ideologicamente appaiono meno schierati dei loro nonni, psicologicamente più attrezzati dei loro padri, non si aspettano che qualcuno o qualcosa arrivi a tirarli fuori dalle secche, scavano in sé alla ricerca di un fuoco, di un sentimento, di una voce che possano genuinamente connetterli agli altri e alla vita, di questo parlano le loro canzoni