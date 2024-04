Artemas, il dj e producer che sta portando Cipro in vetta alle charts europee

Artemas Diamandis è il nome nuovo del pop europeo. Il suo singolo “I like the way you kiss me” sta facendo rapidamente il giro delle charts europee e si è già issato in vetta in Germania, Lituania, Svizzera, Slovacchia e Repubblica Ceca. In Italia è alla numero 35 Fimi ma le radio la stanno già passando in alta rotazione.

La particolarità di quest0 giovanissima dj e producer classe 1999 è che arriva da Cipro. O meglio è nato ad Oxford, dove vive, da famiglia cipriota ma è molto legato alle sue radici. Ha iniziato a farsi conoscere in rete con alcuni remix ed ha iniziato a fare musica dopo aver visto un documentario su Kurt Cobain e i Nirvana.

Il suo primo mixtape, dal titolo “Pretty”, accompagnato da “If u think I’m pretty”, uscito a fine 2023 l’ha proiettata nelle chart inglesi all’improvviso, da perfetta sconociuta e in poco tempo è diventato uno dei nomi più richiesti nei club in giro per l’Europa e non solo, visto che il suo tour attualmente prevede anche diverse tappe anche negli Usa.

Qui sotto potete ascoltare molta della sua produzione

Mi piace: Mi piace Caricamento...