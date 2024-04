“Into a God” e “Broken heart”, i nuovi singoli dei Timebelle

Rieccoli in pista, con quel sound pop anni 90 che li caratterizza. I Timebelle, la band con base in Svizzera ma composta da rumeni e capitanata dalla procace Miruna Manescu, che alterna la professione di cantante al lavoro all’ambasciata di Romania in Svizzera.

“Into a God” è il nuovo singolo, uscito proprio in questi giorni, che sta girando nelle radio. Il pubblico europeo li conosce perchè proprio la confederazione rappresentarono (ma in versione trio) all’Eurovision Song Contest 2017 col brano “Apollo” con poca fortuna.

Di recente, è uscito anche un altro singolo, ovvero “Broken heart”, in cui cantano insieme al belga Hunter Falls. Atmosfere sognanti e rarefatte, ballate intrise di dolcezza e anche la giusta dose di arrangiamento radiofonico.Un progetto distante dal mainstream, quello dei Timebelle, ma che continua a produrre cose interessanti.

