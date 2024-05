Top of the Charts: Dua Lipa incalza Taylor Swift, tiene Artemas

Taylor Swift resta al comando ma si affaccia in vetta anche il nuovo album di Dua Lipa. Fra i singoli primo ancora Artemas



SINGOLI:Thuj- Geasy & Ledri Vula

ALBUM: 1618-Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Ballada- Xcho & mot

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



ALBUM:Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI Fiandre:Beautiful things- Benson Boone

SINGOLI Vallonia: Beautiful things- Benson Boone

RADIO Germanofona:Turn The Lights Back On-Billy Joel

ALBUM Fiandre: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift

ALBUM Vallonia: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Beat of your heart- Purple disco machine & Asdis

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI nazionali Rim Tim Tagi Dim- Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Stumblin’in- Cyril

ALBUM nazionali:San- Elena Brnić

ALBUM internazionali: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Bellevue- Tobias Rahim ft D1ma

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:Rallikansa _JVG

ALBUM:Pisara meressä-Kuumaa



SINGOLI:Gata only- Floyymenor, Chris MJ

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Wunder – Ayliva x Apache 207

ALBUM: Zeitreise Live im Sartory – Niedeckens Bap



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Mbappe – SIDARTA, Light, Sin Laurent

SINGOLI internazionali: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Guardians of the Galaxy volume 2 – Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Too sweet- Hozier

ALBUM:Bewitched: The Goddess Edition-Laufey



SINGOLI nazionali: Em-Static Internazionali: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM:Mishh liles- Omer Adam



SINGOLI: Come un tuono- Rose Villain & Guè

ALBUM: L’angelo del male-Baby Gang



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Plastika- Free Finga



SINGOLI:Beautiful things- Benson Boone

ALBUM:Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI nazionali: Loop Sarah Bonnici- internazionali: Texas hold’em- Beyoncé

ALBUM:Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: Dă-mă mamă după Iura- Magnat & Feoctist

ALBUM: +373-Satoshi



SINGOLI: Too sweet- Hozier

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Sugardaddy- Roxy Dekker

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Un ragazzo, una ragazza- The Kolors

ALBUM:Â THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Bênção- Mizzy Miles, Bispo & Van Zee

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Noaptea ne fura iubiri -Theo Rose ft Andrei Ursu

SINGOLI internazionali: Stumblin’ in- Cyril

ALBUM:Stefan IV – Oscar



SINGOLI:Tic tac toe- Viktor Ribin & Natal`ya Senchukova

ALBUM: BROKE LIVES MATTER- Voskresenskii



RADIO: Casa mia-Ghali



SINGOLI nazionali: Muhamed-Biba

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Â Â Ostani za vedno-Flirrt

SINGOLI internazionali: Two pairs of hands – Mark Knopfler

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Santa-Russian, Raw Alejandro, Ayra Starr

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:A Bar Song (Tipsy)-Shaboozey

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Gata only -Floyymenor x Cris MJ

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI Voodoo Baba- Manuel feat. Moriones

ALBUM: HE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift

