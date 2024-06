Esce anche in Italia “Unforgettable”, l’album di Marcus & Martinus

Arriva anche in Italia, fresco di uscita, “Unforgettable”, l’abum di Marcus & Martinus Gunnarsen, i due gemelli norvegesi che hanno rappresentato la Svezia all’Eurovision 2024 con il brano che dà il titolo al loro lavoro, centrando il nono posto.

“È stata un’esperienza pazzesca e la più divertente che abbiamo mai avuto. Ci ha anche dato tanti nuovi fan e un enorme supporto. Quindi la canzone avrà sempre un posto speciale nei nostri cuori

In effetti non c’è dubbio che la partecipazione eurovisiva, sia pur culminata con un piazzamento basso per la media svedese, abbia rilanciato i due artisti che sebbene ventiduenni, hanno già una lunga carriera, avendo centrato i maggiori successi quando erano bambini, grazie alla vittoria nella versione “Lilla” (junior) del Melodifestivalen

Disco d’oro in Svezia, “Unforgettable”, sebbene abbia avuto un riscontro medio altrove – compresa la loro terra d’origine- li ha comunque riproposti nel mainstream dove mancavano da qualche anno. Fra le tracce, anche l’altro singolo uscito nel 2024, ovvero “We are not the same”, inciso col rapper canadese bbno$, la loro “Air”, seconda lo scorso anno al Melodifestivalen, e una cover: “Wicked game” di di Chris Isaak.

A fine estate partirà un tour europeo che inizierà con Berlino, per poi passare a Varsavia e infine Praga. Dopo una pausa invernale, a marzo 2025 inizierà invece un serrato calendario di tappe attraverso l’intero continente, che vedranno, tra le altre, Amburgo, Francoforte, Bruxelles, Londra, Amsterdam, Zurigo, Vienna, Budapest e Lubiana. Ma arriverà anche una tappa italiana: 11 marzo 2025, quando la coppia di gemelli si esibirà al Legend Club di Milano.

