Alla scoperta degli Alison Darwin: l’energia rock prodotta da Marc Dasousa dei Nebulossa

Alison Darwin sono un gruppo che rinverdisce la tradizione rock spagnola degli ultimi 20 anni. “Todo va deprisa” è una delle ultime uscite, che non è compresa nel primo lavoro completo “Ficciòn y realidad”, uscito tre anni fa in tutte le piattaforme digitali, il terzo complessivo dopo due EP

Un rock genuino, quello della band di Barcellona, che nonostante una carriera piuttosto fresca come mainstream – sono nati nel 2017 ma gravitano molto nella scena indie – ha già in carniere diversi di live e parecchie apparizioni televisive anche sulla tv spagnola che – al contrario di quella italiana – ha diversi spazi per le band emergenti.

L’ultimo singolo invece è “Todo acaba bien”. Ma anche molte altre loro cose ne confermano la bontà in sede di composizione: “Ayer”, “Gravedad” e “Todo Se Derrumba”.

La particolarità di questa band è che a produrli è Marc Dasousa, ovvero la parte maschile dei Nebulossa, attraverso la sua etichetta Atomic Records e nel suo studio di produzioni. Ci sono, nelle loro cose, forti influenze punk ma anche del rock più pieno di band come Royal Blood e Muse.Ma citano come ispirazioni anche eccellenze del rock spagnolo contemporaneo come Vetusta Moral, Zahara e Love of Lesbian.

