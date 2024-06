Top of the Charts: Billie Eilish domina in quasi tutta Europa

Dominio per Billie Eilish che porta il suo album “Hit me hard and soft” al comando in quasi tutta Europa e anche il singolo “Lunch” ai primi posti



SINGOLI:Vaçe Zela. Matolale

ALBUM: Balada acoustic- Ezo Menic



SINGOLI: Suprstar Illness- Brunette

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Ballada- Xcho & mot

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Fiandre:Europapa-Joost

SINGOLI Vallonia: :Imagine-Carbonne

RADIO Germanofona:Les étoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft – Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Hustle 2-Emil TRF



SINGOLI: Lunch- Billie Eilish

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Beautiful things-Â Benson Boone

ALBUM:Fthina Tricks 2-Bloody Hawk



SINGOLI nazionali Rim Tim Tagi Dim- Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Too sweet -Hozier

ALBUM nazionali:Minimalizam-Boris Å tok

ALBUM internazionali: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: Alt ved dig -Gobs

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Juostaan – Sara Siipola feat. Sexmane

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI::Imagine-Carbonne

ALBUM: Essentiels-Slimane



SINGOLI: Mittelmeer- Pashanim

ALBUM: Clancy – Twenty One Pilots



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Lalala-Marina Satti

SINGOLI internazionali: Mon amour- Slimane

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:A bar song (tipsy)-Shaboozey

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Sorry memmig-Patr!k

ALBUM:PBT 2.0- Patr!k



SINGOLI nazionali: Bikhad nantskh liur- Avraham Tal & Lior Narkis Internazionali: Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

ALBUM:Rdhiu-Peer Tasi



SINGOLI: Beatrice- Tedua ft Annalisa

ALBUM: La divina commedia deluxe- Tedua



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Lunch-Billie Eilish

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Mon amour-Slimane

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Žena Bez Adrese-Teodora



SINGOLI nazionali: Juliette-Aidan internazionali:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Mamma mia -The Limba, Misha Miller & Andro ft Dyce

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:A bar song (tipsy)-Shaboozey

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Nothing To Lose-Douwe Bob

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Złamane serce jest OK -Daria Zawialow

ALBUM: Złamane serce jest OK



SINGOLI:Bênção- Mizzy Miles, Bispo & Van Zee

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: De la dela – Andia

SINGOLI internazionali: Stumblin’ in- Cyril

ALBUM: Ștefan IV: Umbra-Oscar



SINGOLI:Jet plane-Rehab& Vize ft JP Cooper

ALBUM: Molitvy, anjekdoty,tosty.-Monjetoshka



RADIO:Negramaro-Luna piena



SINGOLI nazionali:Delirija-Senidah

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Stroberi-Relja



SINGOLI: Pedro- Raffaella Carrà ft Agatino Romero & Jaoxmy

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali:Â Pustolovsko srce – 2B

SINGOLI internazionali: Â Rim tim tagi dim – Baby Lasagna

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Badgyal- Saiko, JC Reyes, Del V

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:A Bar Song (Tipsy)-Shaboozey

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: The Code-Nemo

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Armageddon – The 1st Album-aespa

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Strawberry-Desh

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish

