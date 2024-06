“Lacrime Moët” è il singolo anni ’90 di Emma Muscat

Ritorno all’insegna della sensualità e dei ritmi estivi per Emma Muscat, la cantante maltese quarta classificata ad Amici 2018 e poi rappresentante del suo Paese ad Eurovision 2022 con il brano “I am what I am”.

Il nuovo singolo, con citazione commerciale dichiarata è “Lacrime Moët”, che spinge sul gas della dance anni 90 ma anche del fortissimo sex appeal della venticinquenne, che nel video compare davvero in tutto il suo splendore. Tuttavia è già tempo di rilancio per Emma Muscat, di cui qui recensimmo il bellissimo album d’esordio “Moments” ma che poi dopo l’Eurovision ha faticato parecchio a rientrare nel mainstream.

Veniva da due dischi d’oro in Italia (prima maltese, anche a conquistare la top 10), il brano eurovisivo ha conquistato la sua prima numero 1 a Malta, ma poi le successive produzioni –come quella con Benny Benassi -non hanno avuto lo stesso sprint.

“Lacrime Moët” è prodotto e co-scritto da Ralph Wegner della Maverick, etichetta discografica creata da Madonna.

La vita è un vortice di emozioni contrastanti, soprattutto quando sei in continuo appuntamento con lo show. Ti porta ad avere due facce: quella del quotidiano e quella delle luci stroboscopiche. Così, una versione di te quasi ti manca mentre sei altrove.

Emma Muscat fra l’altro è fra i pochissimi artisti di successo usciti da Amici a non essere ancora passata da Sanremo. Chissà che Carlo Conti non ci stia pensando: uno straniero manca al Festival di Sanremo da parecchio tempo.

