Da un “Houdini” all’altro: adesso comanda Eminem

L’estate con due canzoni dallo stesso titolo ma molto diverse vede Dua Lipa scalzata in vetta da Eminem, ancora con “Houdini”



SINGOLI:Jom Ka Du Me T’pa-Dafina Zeqiri & Yll Limani

ALBUM: Archimed- Stresi



SINGOLI: Mir- gio pika & MIRAVI

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Houdini-Eminem

ALBUM: Symphonisch in Schönbrunn- Rainhard Fendrich mit der Philharmonie Salzburg



SINGOLI: Move- Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii

ALBUM:Kuantum 51-Tarkan



SINGOLI Fiandre:Europapa-Joost

SINGOLI Vallonia: Imagine-Carbonne

RADIO Germanofona:Les étoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft – Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Chaque seconde- Pierre Garnier



SINGOLI: Lovers in a past life- Calvin Harris & Rag’n’bone man

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Hardstone Psycho- Don Toliver



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber fever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali Rim Tim Tagi Dim- Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Too sweet -Hozier

ALBUM nazionali:Vo-zdra – Hali Gali Halid

ALBUM internazionali: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:Hva du pa -Lamin & gill

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: New world depression -$uicideboy$



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

ALBUM:Pisara meressä – Kuumaa



SINGOLI::Imagine-Carbonne

ALBUM:Jvlivs Prequel: Giulio- Sch



SINGOLI: Wunder- Ayliva & Apache 207

ALBUM: Finsterwacht – Saltatio mortis



SINGOLI: Houdini-Eminem

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Bonnie-Snik

SINGOLI internazionali: BAND4BAND- Central Cee, Lil Baby

ALBUM: Cut-Slits



SINGOLI:Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali:Hole Yare’ach -Itay Levi Internazionali: Lunch- Billie Eliish

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Dio lo sa- Geolier



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Žvaigždės- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Houdini-Eminem

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Guns’n’roses- Voyage



SINGOLI nazionali: Cupid- Gaia Cauchi internazionali:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Mamma mia -The Limba, Misha Miller & Andro ft Dyce

ALBUM:Streets Echo 2052- ALBLAK 52



SINGOLI:Houdini-Eminem

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Huisfeestie- Bankzitters feat. Roxy Dekker

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Złamane serce jest OK -Daria Zawialow

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Mtg quem não quer sou eu- Seu Jorge, MC Leozin, DJ Topo

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: De la dela – Andia

SINGOLI internazionali: Stumblin’ in- Cyril

ALBUM:Hardstone Psycho- Don Toliver



SINGOLI:I like the way you kiss me – Artemas

ALBUM: Molitvy, anjekdoty, tosty.-Monetoschka



RADIO:Luna piena- Negramaro



SINGOLI nazionali: Muskarcina-Voyage

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Guns’n’roses- Voyage



SINGOLI: Pedro- Raffaella Carrà ft Agatino Romero & Jaoxmy

ALBUM:Bieber fever-Calin



SINGOLI nazionali: Nebo – Paul Grem

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Gun’s’n roses- Voyage



SINGOLI: Badgyal- Saiko, JC Reyes, Del V

ALBUM: The tortured poets department- Taylor Swift



SINGOLI:Sista Gang- C.Gambino

ALBUM:In memory of Stand up Guys Private Collection- C.Gambino



SINGOLI: Houdini-Eminem

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Kuantum 51- Tarkan

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Strawberry-Desh

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish

Mi piace: Mi piace Caricamento...