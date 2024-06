Top of the Charts: Eminem, Billie Eilish e Sabrina Carpenter dominano le charts

Comandano le classifiche il nuovo singolo di Eminem, quello di Sabrina Carpenter e l’album di Billie Eilish



SINGOLI:Si ai-Tayna

ALBUM: Mergimstar-Mozzik



SINGOLI: Mir- gio pika & MIRAVI

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Houdini-Eminem

ALBUM: Ende nie – Wanda



SINGOLI: Move- Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Fiandre:Stragazing- Myles Smith

SINGOLI Vallonia: Imagine-Carbonne

RADIO Germanofona:Les étoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft – Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Chaque seconde- Pierre Garnier



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber fever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali Rim Tim Tagi Dim- Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Too sweet -Hozier

ALBUM nazionali:CMC Festival Vodice 2024.-Interpreti Vari

ALBUM internazionali: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:Hva du pa -Lamin & gill

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: The Secret of Us- Gracie Abrams



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI::Imagine-Carbonne

ALBUM:Mise à jour – Jul



SINGOLI:Zeit, dass sich was dreht- $oho Bani, Herbert Grönemeyer, Ericson

ALBUM: 2000-Pashanim



SINGOLI: Houdini-Eminem

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Vradia-Roi6/12 & Evangelia

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Rock star-Stray Kids



SINGOLI:Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali:Hole Yare’ach -Itay Levi Internazionali: I can’t stop loving you-Ray Charles

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Dio lo sa- Geolier



SINGOLI:Lunch-Billie Eilish

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Žvaigždės- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Gata olny – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Houdini-Eminem

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Juliette-Aidan internazionali:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Houdini-Eminem

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Huisfeestie- Bankzitters feat. Roxy Dekker

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:I like the way you kiss me -Artemas

ALBUM: ERA47 -Oki



SINGOLI:Mtg quem não quer sou eu- Seu Jorge, MC Leozin, DJ Topo

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: De la dela – Andia

SINGOLI internazionali: Stumblin’ in- Cyril

ALBUM: Ștefan IV: Umbra-Oscar



SINGOLI:Jet plane – R3Hab & Vize & JP Cooper

ALBUM: Molitvy, anjekdoty, tosty.-Monetoschka



RADIO:Karma-The Kolors



SINGOLI nazionali: Forza- Grše

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Guns’n’roses- Voyage



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna-Pil C & Luca Brassi10x



SINGOLI nazionali: Slovo – Neisha

SINGOLI internazionali: Too sweet- Hozier

ALBUM: Gun’s’n roses- Voyage



SINGOLI: Badgyal- Saiko, JC Reyes, Del V

ALBUM: The tortured poets department- Taylor Swift



SINGOLI:Look who’s Laughing now- Benjamin Ingrosso

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Houdini-Eminem

ALBUM:Forever-Bon Jovi



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Kuantum 51- Tarkan

SINGOLI:Drum- Artem Pivovarov & Klavdia Petrivna

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Strawberry-Desh

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish

