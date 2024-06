Battiti Live 2024: cosa aspettarci dalle prime tre tappe a Molfetta

Arriva l’estate e, come di consueto, arriva il Radionorba Cornetto Battiti Live. L’evento, trasmesso in diretta su Radionorba e Radionorba TV (anche se l’EPG, la guida elettronica dei programmi, non lo segna scrivendo un generico “Weekend Compilation”), parte con tre serate da Molfetta. La location inedita prende il posto di Bari, che ha di fatto rinunciato a ospitare le prime tre date dell’evento perché troppo vicine all’appena concluso G7 2024 di cui è stata centro direzionale.

La location non è l’unica novità di questa edizione: lo storico conduttore e direttore artistico Alan Palmieri, affiancato nelle ultime edizioni da Elisabetta Gregoraci, rimane nel dietro le quinte e cede il timone a Ilary Blasi e Alvin, affiancati da Rebecca Staffelli al posto di Mariasole Pollio, che accompagnano l’evento nel cambio di rete da Italia 1 a Canale 5, con la rete ammiraglia del Biscione per quest’anno casa del Battiti Live.

Complice il passaggio sulla principale rete del gruppo diretto da Piersilvio Berlusconi, il livello artistico di questa edizione si è alzato dando spazio sul palcoscenico ad artisti ben più affermati e interessanti rispetto alle passate edizioni. Ciò che tuttavia non manca, a dispetto del nome dell’evento, è il playback: a non farne uso sono rimasti in pochissimi, tra cui Rose Villain, gli Articolo 31, il duo di Renga e Nek e le sorelle Paola & Chiara.

Non mancano i collegamenti “on the road” in giro per la Puglia: quella che sarebbe dovuta essere un’iniziativa isolata per le anomale edizioni in piena pandemia è diventata a tutti gli effetti una caratteristica dei concerti estivi itineranti targati Radionorba.

Parlando dei protagonisti di queste tre serate da Molfetta, troviamo un cast molto variegato. Si passa da mostri sacri della canzone italiana, come Renga e Nek, Articolo 31, Ricchi e Poveri, Mietta, Cristiano Malgioglio o Alex Britti, agli Amici di Maria De Filippi, tra cui menzioniamo la vincitrice Sarah Toscano, Petit, Holden e Mida. Non mancano ovviamente il DJ Gabry Ponte e anche qualche artista internazionale, tra cui l’ex eurovisivo Benjamin Ingrosso.

Degni di nota anche i The Kolors, autori della sigla di questo Battiti Live, “Karma”, come anche Tananai e Annalisa, freschi di hit estiva con la loro “Storie brevi”. Da segnalare che, tolti gli artisti internazionali, gli Amici di Maria e le “macchine da tormentoni”, buona parte degli artisti che si esibiscono hanno avuto a che fare con il palco di Sanremo nelle cinque edizioni targate Amadeus: oltre a quelli già citati si aggiungono Clara, Santi Francesi, Fred De Palma, Olly e altri.

A queste prime tre date da Molfetta, che andranno in onda a luglio su Canale 5, se ne aggiungeranno altre due in via di svelamento (tra due settimane) per proseguire con quello che, di fatto, è diventato l’erede del Festivalbar ma senza premi.

