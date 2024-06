Top of the Charts: doppietta per Sabrina Carpenter, tiene Billie Eilish

Comandano le classifiche Sabrina Carpenter, con entrambi i singoli, “Espresso” e “Please please please” e l’album di Billie Eilish



SINGOLI:Si ai-Tayna

ALBUM: Mergimstar-Mozzik



SINGOLI: Mir- gio pika & MIRAVI

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Houdini-Eminem

ALBUM: Gefühlsecht- Nockis



SINGOLI: Move- Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Fiandre:Stragazing- Myles Smith

SINGOLI Vallonia: Imagine-Carbonne

RADIO Germanofona:Les étoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Per ongeluk Live- Pommelien Thijs

ALBUM Vallonia: Chaque seconde- Pierre Garnier



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Galenaxx- Galena, Tzanka Uraganu, Dj Damyan & Azis



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber fever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Loom-Imagine Dragons



SINGOLI nazionali Svaki dan dobar dan- Igor Delac

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali:CMC Festival Vodice 2024.-Interpreti Vari

ALBUM internazionali: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:Kongen af Danmark- Malte Ebert & Herrelandsholdet

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

ALBUM:Pisara meressä-Kuumaa



SINGOLI::Imagine-Carbonne

ALBUM:Veni vidi vici-Lacrim



SINGOLI:Zeit, dass sich was dreht- $oho Bani, Herbert Grönemeyer, Ericson

ALBUM:Görlitzer Park-K.I.Z



SINGOLI: Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM: The secret of us -Gracie Abrams



SINGOLI nazionali:Omerta- RACK, Light, Beyond

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Rock star-Stray Kids



SINGOLI:Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Hole Yare’ach -Itay Levi

SINGOLI Internazionali: I can’t stop loving you-Ray Charles

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Dio lo sa- Geolier



SINGOLI:Lunch-Billie Eilish

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI: Žvaigždės- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: I had some help-Post Malone ft Morgan Wallen

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Juliette-Aidan

SINGOLI internazionali:Houdini-Eminem

ALBUM:Loom-Imagine Dragons



SINGOLI: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI:Please please please- Sabrina Carpenter

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Huisfeestie- Bankzitters feat. Roxy Dekker

ALBUM:he secret of us -Gracie Abrams



SINGOLI:I like the way you kiss me -Artemas

ALBUM: 04:01- KęKę



SINGOLI:Mtg quem não quer sou eu- Seu Jorge, MC Leozin, DJ Topo

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: De la dela – Andia

SINGOLI internazionali: :I like the way you kiss me -Artemas

ALBUM: Ștefan IV: Umbra-Oscar



SINGOLI:Jet plane – R3Hab & Vize & JP Cooper

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



RADIO:Karma-The Kolors



SINGOLI nazionali: Rendalicca-Desingerica

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: oat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna-Pil C & Luca Brassi10x



SINGOLI nazionali: Mesto že spi – Leonart

SINGOLI internazionali: Lunch-Billie Eilish

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Real Gansgta Love- Trueno

ALBUM: Quien es Del V? – Del V



SINGOLI:Look who’s Laughing now- Benjamin Ingrosso

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:2000-Pashanim



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Kuantum 51- Tarkan

SINGOLI:Drum- Artem Pivovarov & Klavdia Petrivna

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI Strawberry-Desh

ALBUM: Vasvitez- Rudán Joe

