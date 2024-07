Riecco Vicco: due nuovi singoli e una collaborazione con Gabry Ponte

Continua il momento d’oro di Vicco, al secondo Victoria Riba, la cantante spagnola che nel 2023 è stata lanciata nel mainstream grazia alla sua partecipazione al Benidorm Fest con l’iconica “Nochentera”.

Senza staccare il biglietto per l’Eurovision, sono arrivati 8 dischi di platino (450.000 copie) e il primo posto in classifica. A quello hanno fatto seguito un altro disco d’oro col brano “Te quiero”, insieme ad Abraham Mateo e ancora una lunga scia di riconoscimenti in giro per la Spagna. Adesso la ritroviamo con altro tre progetti molto forti, due dei quali inclusi come i precedenti nell’album “Noctalgia“. Uno è “La vuelta al mundo“, che trovate qui sotto, l’altro è “Volver a Nacer”.

L’altro, uscito solo in singolo, la vede collaborare sui beats del nostro Gabry Ponte in “Viento”, un brano che ha il marchio di fabbrica del producer torinese. Il suo schema musicale è chiaramente riconoscibile, forse un po’ abusato ma sicuramente molto forte.. I suoni folcloristici della chitarra fanno cenno al background tradizionale della canzone, fondendosi perfettamente con la produzione moderna e sul testo spagnolo scritto dalla stessa Vicco

