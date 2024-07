Annunci Rai: Sanremo slitta di una settimana, Junior Eurovision su Rai 2

La giornata di presentazione dei palinsesti Rai è stata foriera di annunci. Il primo, atteso da tempo, riguardava il Festival di Sanremo.

La Rai, per salvare ascolti e soprattutto sponsor, con annessa ricaduta pubblicitaria, fa slittare di una settimana la rassegna, che si terrà dunque dall’11 al 15 febbraio.

La decisione, hanno fatto i vertici dell’azienda, arriva per evitare la sovrapposizione con le partite di Coppa Italia che saranno trasmesse in chiaro da Mediaset nella settimana precedente, nella quale era stato inizialmente collocato il Festival dal 4 al 9 di febbraio.

Il “no” di Mediaset all’anticipo di alcune gare alle 18 ha portato a questa inevitabile scelta.Che non mette al riparo da rischi. Per il Festival di Sanremo non ci sarà infatti nessuna sfida col turno infrasettimanale di serie A, previsto ad ottobre, ma sarà inevitabile lo scontro con le coppe europee, in primis la Champions League, che vedrà coinvolte ben cinque squadre italiane, tutte sicuramente ancora impegnate.

L’altro annuncio riguarda lo Junior Eurovision Song Contest 2024, ovvero l’Eurovision per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni.Sarà ancora Mario Acampa ad accompagnare l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2024 che andrà in onda il 16 Novembre prossimo in diretta dalla Caja Magica di Madrid. L’evento si sposta al sabato pomeriggio e la Rai ha scelto Rai 2 come emittente che trasmetterà l’evento in diretta. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Per quanto concerne il rappresentate italiano, Rai fa sapere che sarà annunciato a settembre: Il rappresentante o la rappresentante italiana usciranno sicuramente dall’ultima edizione di The Voice Kids, ma contrariamente a quanto annunciato in diretta da Antonella Clerici durante la finale dello show non è detto che sia il vincitore Simone Grande. Verrà comunque scelto uno – o più – dei 12 finalisti

