Calcio e musica: alla scoperta di Meretz, l’urban che arriva da Andorra

Giocare in Nazionale e in campionato professionistico di calcio e contemporaneamente essere una star della musica. Impossibile? No, se arrivi da un piccolo Paese come Andorra.

La storia curiosa è quella di Maria Ruzafa, 25 anni, conosciuta musicalmente come Meretz. Stiamo parlando, vale dirlo, di una delle calciatrici emergenti dell’ultimo periodo. Passata anche dall’Italia- ha giocato nella Ternana e nello Spezia, che gioca come attaccante nella nazionale del suo Paese, appunto Andorra e che attualmente milita nella seconda divisione francese con la maglia del Nizza.

Parallelamente, ha avviato nel 2020 una carriera artistica col nome di Meretz, nel mondo dell’urban. Un progetto nato quando la giovane militava nella squadra B del Barcellona, da cui poi fu portata in Italia.

Per ora sono usciti alcuni singoli, che la vedono sfruttare due delle quattro lingue che parla, ovvero lo spagnolo e il francese, che nel principato è lingua nazionale come il catalano. Parlando al quotidiano andorrano El Periodic dice:

Non so quale sia il mio stile. È urbano, ma non credo che possa essere classificato come trap o reggaeton, è una miscela di tutti i generi che mi piacciono e che ascolto. Tutto il messaggio nelle mie canzoni è parte delle esperienze che ho avuto o che hanno vissuto nella mia vita. Quasi tutte le mie canzoni parlano di amore

Meretz non è la prima sportiva che si dedica alla musica, ma certo è interessante scoprire che lo faccia lei che in fondo ha una carriera avviata importante in prospettiva a livello sportivo. Forse un po’ penalizzata dal fatto di vestire la maglia di una nazionale non fra le prime in Europa, ma che comunque ha saputo ritagliarsi lo spazio nel calcio che conta.

