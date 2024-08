“Aria”, i Piqued Jacks debuttano in italiano

Li ritroviamo con piacere, perchè sono una band emergente che decisamente non meritava l’ultimo posto con zero punti che ha avuto nella semifinale dell’Eurovision 2023. Parliamo dei pistoiesi Piqued Jacks, che avevano rappresentato San Marino con “Like an animal”.

Ne parliamo perchè dopo quattro ottimi album in inglese, escono finalmente con una produzione in italiano. “Aria” è il loro nuovo singolo, per adesso soltanto tale, ma che sicuramente apre loro le porte alla discografia nazionale dopo il contratto con la BMG guadagnato a seguito della loro partecipazione eurovisiva. Un singolo interessante, di ottimo livello, che conferma la ottima capacità compositiva della band di Borgo a Buggiano.

La band non ha comunque risentito più di tanto dell’insuccesso eurovisivo perchè sta continuando a cantare in giro per l’Europa. E secondo noi lo merita perchè sul palco di Liverpool hanno mostrato davvero tutta la loro esperienza quasi ventennale.

