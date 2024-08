Top of the charts: doppietta per Sabrina Carpenter, fra gli album tiene Eminem

Sabrina Carpenter in testa alle classifiche con due diversi singoli, “Espresso” e “Please please please”



SINGOLI:Lule- Bejta

ALBUM: Vera me ty-Dhurata Dora & Yll Limani



SINGOLI:Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: I am – Macan



SINGOLI: Bauch beine po – Shirin David

ALBUM: Wake Up The Wicked-Powerwolf



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM:I am – Macan



SINGOLI Fiandre: Stargazing-Myles Smith

SINGOLI Vallonia:Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona:Piece of gold- Scars on Louise

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft- Billie Eilish

ALBUM Vallonia: La vie continue- Maes



SINGOLI: Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:The door- Teddy Swims

ALBUM:Vultures 2 – ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber forever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Vultures 2 – ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali and I – Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali:Bijelo dugme – Bitanga I Princeza

ALBUM internazionali: Stop Making Sense- Talking heads



SINGOLI:Dark room- Tobias Rahim ft Icekiid

ALBUM:Kenny- Benny Jamz & Gilli



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: WE LIVE ONLY ONCE-Aarne & BUSHIDO ZHO



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

ALBUM:Pisara meressä-Kuumaa



SINGOLI: Spider – Gims, Dystinct

ALBUM: La vie continue- Maes



SINGOLI:Bauch beine po – Shirin David

ALBUM:Still king- Kollegah



SINGOLI: Guess – Charli xcx featuring Billie Eilish

ALBUM: The rise and fall of a Midwest princess- Chappel Roan





SINGOLI nazionali:Casablanca- SNIK, Franklin WWT

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Sublime-Sublime



SINGOLI:Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM:The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem



SINGOLI:Gemmér gemmér-Iceguys

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Merb rashun- Itay Levy

SINGOLI Internazionali:I can’t stop loving you- Ray Charles

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Vera baddie- Anna



SINGOLI:feelslikeiamfallinginlove- Coldplay

ALBUM:WE LIVE ONLY ONCE-Aarne & BUSHIDO ZHO



SINGOLI: Guess – Charli xcx featuring Billie Eilish

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Vultures 2 – ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Deacolm

ALBUM: Vultures 2 – ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali: Wherever you are- Martin Garrix, Dubvision ft Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:feelslikeimfallinginlove-Coldplay

ALBUM: Maria – Jerry Heil



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: WE LIVE ONLY ONCE-Aarne & BUSHIDO ZHO



SINGOLI:Sigg- Ballinciaga

ALBUM:Hit me hard and soft- Billie Eilish





SINGOLI: Gaan we weg? – Roxy Dekker feat. Ronnie Flex

ALBUM: Pink summer- Frenna



SINGOLI: Och i ach- Sylvia Greszczak

ALBUM: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Sagrado profano – Luísa Sonza & Kayblack

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: Beautiful things – Benson Boone

ALBUM: Vultures 2 – ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Jet Plane – R3Hab & Vize & JP Cooper

ALBUM:WE LIVE ONLY ONCE-Aarne & BUSHIDO ZHO



RADIO:Peyote -Articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Hunt



SINGOLI nazionali: Bez koda- Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna.-Pil C & Luca Brassi10x ft Separ



SINGOLI Neznano – Žan Videc

SINGOLI internazionali: Good luck babe – Chappel Roan

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: La libreta rosa- Chiara Oliver



SINGOLI:A Bar song (Tipsy)-Shaboozey

ALBUM:Somna med Humlan Djojj-Humlan Djojj and Josefine Götestam



SINGOLI: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Weisch du no?-ChueLee



SINGOLI:Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:Geçiyor Zaman – EP- Semicenk

SINGOLI:Drum- Artem Pivovarov & Klavdia Petrivna

ALBUM: WE LIVE ONLY ONCE-Aarne & BUSHIDO ZHO



SINGOLI Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

