Schiuma, “Ti perdoneresti? Io mai” è una hit che racconta il presente

“Ti perdoneresti? Io mai”, il nuovo singolo di Schiuma uscito il 2 agosto, è una hit con un testo che parla del presente e invita a riflettere. La cantautrice, tra i migliori esponenti della nuova scuola di cantautori indie, sulla cresta dell’onda tra gli appassionati del genere, ha tirato fuori un’altra perla che merita senza dubbio di essere ascoltata.

Altre volte sulle pagine di Euromusica avevamo dato spazio alla musica di Susanna Trevisani, è questo il nome vero della cantautrice vicentina classe 2000, dandovi la possibilità di conoscerla meglio anche attraverso una videointervista, ma questa volta crediamo che la sua ultima uscita sia sinonimo non solo di un’importante crescita artistica, ma anche un perfetto connubio tra la produzione musicale e un testo profondo, ingredienti necessari per un brano che sia ben costruito.

Il senso è quello del non soffermarsi sulle frivolezze, dando però importanza a una precarietà dalle conseguenze potenzialmente imperdonabili. Tra le righe si possono trovare riferimenti disseminati all’attualità, al cambiamento climatico e all’odio sui social in primis, ma in realtà scavando a fondo c’è molto di più:

Il brano è una riflessione sulla vita e sulla morte e su quanto sia importante, in vita, essere qualcosa di cui poi, sul letto di morte, non ci pentiremo. I valori e le priorità che oggi siamo spinti ad avere ci fanno dimenticare che cosa sia davvero importante, dando per scontate alcune cose e sopravvalutandone delle altre. La produzione musicale è volutamente energica, per sottolineare il messaggio positivo del testo: la vita è una, è unica, è breve e dobbiamo ballarci dentro nel migliore dei modi che troviamo.

Scritto da Schiuma insieme a Francesco Ambrosini, che ne ha composto la melodia e l’accompagnamento strumentale, e prodotto da CRVEL, pubblicato per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe, “Ti perdoneresti? Io mai” è disponibile per l’ascolto in streaming su tutte le piattaforme digitali dal 2 agosto.

