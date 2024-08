“Sere d’Agosto”: per il giorno di festa il nostro ricordo di Giuni Russo

Il nostro buon Ferragosto è con “Sere d’agosto” un brano del 1984, in parte dimenticato ma che vogliamo ripescare anche per ricordare una straordinaria artista nel ventennale della sua morte: Giuni Russo.

La cantante siciliana, nella prima metà degli anni 80 (qui siamo nel 1983) era sulla cresta dell’onda e sarà in questo lasso di tempo che sfornerà le sue hit più celebri: da “Un’estate al mare”,(1982, scritta da Franco Battiato) passando per “Alghero” (1986) e”Limonata Cha Cha Cha”, fino a “Mediterranea” (1984). Voce straordinaria, interprete raffinata ma anche leggera, è stata anche fra le prime a rendere nota la sua relazione con una donna, Maria Antonietta Sisini, a lungo autrice anche dei suoi successi.

In questo caso la canzone fa parte dell’album “Vox”, uscito nel 1983. Come sempre da tutti noi di Euromusica, l’augurio di buon Ferragosto. Per chi crede, è anche l’occasione per vivere pienamente la festa dell’Assunta. Per tutti, che sia una giornata buona per staccare la spina dai problemi quotidiani. Naturalmente, sempre a tempo di musica.

