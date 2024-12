Sanremo 2025, ecco i 30 Big: ci sono Elodie, Gabbani, Tony Effe e Fedez

L’attesa è finita. Durante il TG1 odierno delle 13:30 il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti ha svelato i nomi dei partecipanti alla prossima kermesse sanremese. Alla fine saranno 30 gli artisti in gara, diversamente da quanto annunciato ad agosto, quanto da regolamento erano previsti 24 Big. Lo stesso Conti aveva comunque aperto ad un aumento dei concorrenti nelle settimane precedenti l’annuncio.

Questi quindi i 30 Big del Festival di Sanremo 2025 (in ordine alfabetico):

Achille Lauro

Bresh

Brunori Sas

Clara

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Giorgia

Irama

Joan Thiele

Lucio Corsi

Marcella Bella

Massimo Ranieri

Modà

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Sarah Toscano

Serena Brancale

Simone Cristicchi

Shablo con Guè, Joshua e Tormento

The Kolors

Tony Effe

Willie Peyote

Per conoscere i titoli dei loro brani bisognerà probabilmente aspettare la finalissima di Sanremo Giovani, in programma presso il Teatro del Casinò di Sanremo il prossimo 18 dicembre con diretta in prima serata su Rai 1 e la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

Gli ex-vincitori e gli habitué di Sanremo

Tra i 30 Big ci sono 4 ex-vincitori del Festival come Francesco Gabbani (2016, tra le Nuove Proposte, e 2017), Giorgia (1995), Massimo Ranieri (1988) e Simone Cristicchi (2007) oltre a Rocco Hunt che vinse tra le Nuove Proposte nel 2014. Tra gli ex-rappresentanti all’Eurovision Song Contest troviamo. oltre ai già citati Gabbani e Ranieri, Francesca Michielin, che nel 2016 prese il posto degli Stadio, e Achille Lauro che all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentò San Marino.

Tanti ritorni da Noemi (alla sua ottava partecipazione) ed Elodie, che ci riprova dopo 2017, 2020 e 2023, fino ad una signora della musica italiana come Marcella Bella, che mancava a Sanremo dal 2007. Quattro Big si ripresentano dopo solo un anno: Clara, Irama, Rose Villain e The Kolors. Torna anche Fedez, dopo il secondo posto in coppia con Francesca Michielin nel 2021, fresco di dissing con un altro partecipante, Tony Effe.

I debuttanti e le sorprese

Il primo nome “a sopresa” che vogliamo menzionare è quello di Joan Thiele, in quanto ne scrivemmo per primi al suo debutto. In questi sei anni la cantautrice di Desenzano del Garda, con origini argentine, svizzere, canadesi e napoletane, si è tolta tante soddisfazioni, una su tutte la vittoria del David di Donatello con “Proiettili (ti mangio il cuore)” in coppia con Elodie per la Miglior Canzone Originale nel 2023.

Attenzione poi a Lucio Corsi, cantautore grossetano dalla penna raffinata, già in gara a Musicultura nel 2017 e che ha firmato il brano “Tu sei il mattino” per la nuova stagione della serie-tv di Carlo Verdone “Vita da Carlo”.

Tanti i debuttanti, a partire dalla ultima vincitrice di “Amici di Maria De Filippi” Sarah Toscano, il cantautore Brunori Sas e Serena Brancale, lanciata dal singolo “Baccalà”. Tra i rapper debuttano Bresh, Tony Effe, Emis Killa e Shablo, che sarà accompagnato da Joshua, Tormento (in gara con i Sottotono nel 2001) e Guè (ospite nelle serate cover di Mahmood nel 2019 e di Geolier nel 2024)

Chi rimane a casa

Debutto a Sanremo rimandato per Anna e Tiziano Ferro, a lungo tra i nomi dei papabili concorrenti. Rimane fuori anche Virginio, che con Carlo Conti aveva lavorato a “Tale e Quale Show” ed era in lizza per l’approdo sul palco dell’Ariston. Tra gli altri nomi circolati alla vigilia dell’annuncio, fuori anche Il Pagante (con Gabry Ponte), Petit da “Amici di Maria de Filippi”, Elettra Lamborghini, Michele Bravi ed Al Bano, che aveva anche presentato ben tre pezzi al direttore artistico.

La macchina sanremese è in moto e viaggia spedita verso il Teatro Ariston, dove dall’11 al 15 febbraio si svolgerà la 75° edizione del Festival di Sanremo al termine della quale scopriremo chi succederà ad Angelina Mango, guadagnandosi anche il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea il prossimo maggio.

